COVID 19 : traitements, vaccins, pour répondre aux idées reçues

"Plus l'échantillon d'un essai clinique est faible, plus c'est significatif" (?)



Ce sophisme, prononcé par le professeur Raoult en contradiction avec les principes mêmes de la méthode statistique, n'a pas semblé troubler ses collaborateurs qui, après coup, ont prétendu se mettre dans sa tête pour justifier cette déclaration : Si l'on revient à la question du député Philippe Berta, on comprend que l'argumentaire de Didier Raoult vise à défendre contre vents et marées la première publication des chercheurs de l'IHU sur l'évaluation des bénéfices de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19.

Selon les membres de son équipe, l'hérésie raoultienne se justifierait par l'idée que des résultats statistiquement significatifs, obtenus en dépit du faible nombre (26) de patients enrôlés, n'ont pas besoin d'une confirmation sur un grand nombre de cas. Malheureusement, l'impressionnante liste des erreurs méthodologiques relevées dans cette étude - allant jusqu'à l'exclusion de six patients qui en ont été sortis pour des raisons diverses - ne permet pas de conclure à la significativité des résultats de l'équipe marseillaise. Un autre point est que, selon les statisticiens interrogés, la faiblesse de l'échantillon ne permet pas d'identifier tous les effets secondaires éventuels. Enfin, si l'équipe marseillaise est si sure de ses résultats, pourquoi refuserait-elle une expérimentation à grande échelle qui ne pourrait que les confirmer ? L'inclusion de l'hydroxychloroquine dans les essais du dispositif Recovery était donc parfaitement justifiée.

Le triplement des doses usuelles d'hydroxychloroquine disqualifie l'essai de Recovery (?)



C'est ce que prétend le seul contradicteur d'un précédent billet, avec, à l'appui, une question posée sur le mode agressif (comme d'ailleurs le reste de sa contribution !) : "prescririez-vous une dose d'aspirine triple de ce qui est actuellement préconisé ? "La réponse est évidemment non en pratique journalière, mais ce qui serait inadmissible dans le cadre d'un cabinet médical de ville est permis au cours d'une expérimentation clinique, sous condition qu'elle soit menée en milieu hospitalier avec une surveillance stricte des patients. Dans le cas du protocole Recovery, il est également à noter que le nombre de décès n'est pas significativement différent dans les deux groupes, ce qui démontre, outre l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, que le protocole mis en place par Recovery ne présentait pas de danger particulier lié à la posologie administrée. De plus, le but de telles études est aussi de déterminer à quelles doses le traitement proposé est efficace pour le COVID et non de reproduire les posologies jugées suffisantes pour d'autres indications. Et si la conclusion est que les doses efficaces ne doivent être administrées que sous surveillance hospitalière, il est important de le savoir.

Il faut encore mentionner que l'auteur de cette remarque a manifestement mal lu (ou pas lu du tout !!!) le protocole de l'essai Recovery : il s'agit, en réalité, d'administrer une dose dite "de charge" de 2400 mg, répartis en trois prises sur 24 heures. Pour les jours suivants, la dose est de 800 mg/24h et, si mes calculs sont justes, ce n'est pas le triple des doses maximales (600 mg/24h) prescrites pour d'autres indications !!!

Le reproche fait à l'étude Recovery de n'avoir pas suivi le protocole Raoult n'est pas plus justifiable : mais pourquoi aurait-on du reproduire à la lettre un protocole si manifestement entaché d'erreurs méthodologiques ?

L'essai clinique Recovery, qui conclut à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du COVID, est d'autant moins à rejeter qu'un autre essai, rapporté dans le British Medical Journal, conduit aux mêmes conclusions. La contestation de ces deux études témoigne donc bien soit d'un parti pris en faveur des traitements médicamenteux, soit d'une confiance aveugle envers un traitement qui n'a pas fait ses preuves.

Un vaccin mis au point, produit et distribué en si peu de temps ne peut être qu'expérimental (?)



Cette idée reçue est diffusée en référence au temps qu'il a fallu pour développer les vaccins historiques (variole, rage, BCG, etc). Mais, à l'époque, nous n'avions pas les connaissances que nous a apportées la révolution de la biologie cellulaire, dont l'histoire témoigne d'une accélération de la connaissance : celle-ci commence avec la description par Crick et Watson de la structure de l'ADN au début des années 60. Puis arrivent les mécanismes de transcription de cet ADN en ARN messager, matrice des protéines. En 1975, deux chercheurs américains - Howard Temin et David Baltimore - obtiennent le prix Nobel pour une découverte révolutionnaire à l'époque : il existe des virus à ARN, capable de pénétrer dans les cellules hôtes et de coder en ADN au moyen d'un enzyme spécifique à ces agents pathogènes, la transcriptase reverse. Les virus possédant cet enzyme - et seulement eux - peuvent donc, une fois dans la cellule, s'incorporer au matériel génétique de la cellule. Enfin, une quatrième découverte est déterminante, la présence à la surface de nos cellules de récepteurs membranaires, favorisant la pénétration du virus dans la cellule, étape préalable pour qu'il puisse se reproduire. Cette liaison se fait par liaison du récepteur à une protéine virale, la protéine "spike" dans le cas du COVID, qui est précisément celle ciblée par les vaccins à ARN.

La biologie cellulaire a considérablement accéléré les applications médicales de la science : l'exemple passé du SIDA a montré qu'il est aujourd'hui possible d'identifier rapidement un virus, de comprendre ses modes opératoires et de proposer un traitement efficace. Si la démarche anti-SIDA n'est pas allée jusqu'au vaccin, c'est que les méthodes de mise au point de époque ne le permettaient pas, mais les vaccins à ARN messager pourraient relancer cette recherche (sous la réserve indiquée dans le paragraphe "les vaccins à ARN messager sont une thérapie génique" , ainsi que d'autres applications aux thérapies vaccinales des cancers.

Dans le cas des vaccins à ARN messager, la synthèse de ce dernier ne posait pas de problème majeur du fait des connaissances acquises par la recherche : on sait synthétiser des ARN messagers depuis le début des années 90. La mise au point a donc porté sur les moyens de le préserver de la destruction précoce par le système immunitaire de la cellule et de permettre son entrée dans la cellule. Ces recherches ont été l'objet des travaux de Katelina Kariko sur 15 à 20 ans. Il est donc faux de dire que le vaccin a été mis au point en moins de deux ans.

Le peu de temps écoulé entre le début des essais cliniques et la fabrication n'est pas non plus un argument recevable : d'abord parce qu'avec l'ARN messager, la partie la plus "chronophage"du développement des vaccins traditionnels (production de virus vivants atténués ou inactivés, purification de protéines virales, etc.) se trouve éliminée. En outre, les molécules d’ARN sont plus simples que des protéines virales : synthétisées par voie enzymatique, elles sont plus rapides à produire. Et cette rapidité de développement est au contraire un avantage de cette nouvelle technologie. Alors disons clairement que le temps ne fait rien à l'affaire : ce qui fait la significativité d'un essai clinique, c'est la rigueur de son protocole (similitude des groupes témoin et vaccinés, nombre suffisant du sujets testés, etc.) et rien d'autre. Les essais Pfizer aussi bien que Moderna, menés sur des milliers de cas sans biais sur la sélection, ont conclu à une efficacité de 95% chez les sujets ayant reçu deux doses, confirmée par un article publié dans le New England Journal of Medicine à partir des données récoltées sur le terrain par Israël. Que faut-il de plus aux opposants des vaccins à ARN messager, qui, assurément, n'ont pas vis-à-vis des traitements médicamenteux les exigences de rigueur qu'ils manifestent vis-à-vis des études concernant les vaccins ?

Pour le professeur Salomon, "il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait des effets à long terme" : l'ARN messager ne s'incorpore pas au matériel génétique de la cellule (voir paragraphe suivant) et il ne persiste pas dans le milieu intracellulaire. Mais il est vrai aussi qu'aucun expérimentateur ne peut avoir de certitude absolue et c'est inévitablement le cas de toute nouvelle thérapie - qu'elle soit vaccinale ou médicamenteuse. Aussi les autorisations de mise sur le marché (AMM) sont-elles d'abord délivrées à titre provisoire après les trois phases d'essais, en attendant les données de la pharmacovigilance. Ces AMM provisoires ne sont nullement, comme le disent certains, la reconnaissance d'un caractère "expérimental" du produit en cause, mais une précaution de plus pour tenir compte du caractère imprévisible d'éventuels effets à long terme.

Les vaccins à ARN messager sont une thérapie génique (?)



Le mot de "thérapie génique" suscite des inquiétudes car, pour beaucoup, il évoque l'apprenti sorcier bricolant notre patrimoine génétique et c'est dont se servent le opposants aux vaccins pour semer le doute. En ce qui concerne le COVID19, Cette allégation conceptuellement fausse pourrait expliquer le rejet du vaccin par des non-initiés, surtout quand elle est véhiculée par des médecins. Elle prouve seulement qu'on peut être infectiologue ou épidémiologiste et ne rien connaître en biologie cellulaire : pour pouvoir parler de "thérapie génique", il faudrait que l'ARN messager puisse être codé en ADN qui, ensuite, s'incorporerait au patrimoine génétique. Ce pourrait être le cas si le virus possédait un enzyme dont nous avons parlé plus haut, la transcriptase réverse. Ce n'est pas le cas du COVID19 et celui-ci ne pourrait donc pas coder en ADN ni son propre matériel génétique, ni un ARN d'autre provenance. Pour les virus comme celui du SIDA, qui possède cette transcriptase réverse, il faudra se poser la question, mais il est possible que l'incorporation dans le génome du gène codant un anticorps contre le virus, loin d'être néfaste, apporte au contraire une protection contre la multiplication virale.

La thérapie vaccinale n'est pas efficace contre le variant Delta (?)



Le variant Delta, originaire d'Inde, se caractérise surtout par une contagiosité beaucoup plus importante que les souches précédentes, en raison d'une charge virale beaucoup plus élevée chez les patients contaminés. C'est ce qui explique sa contagiosité, beaucoup plus qu'une éventuelle perte d'efficacité. Cette question méritait pourtant d'être posée, car une étude du Lancet, confirmée par l'institut Pasteur, montre une efficacité trois à six fois moins élevée du vaccin contre le variant Delta, en termes de production d'anticorps. Cependant, un essai publié par la revue New England Journal of Medicine, attribue au vaccin Pfizer une efficacité de 88% pour le variant Delta contre 93% pour le variant Alpha. La question mérite donc d'être approfondie pour savoir s'il est nécessaire de reconfigurer le vaccin (c'est tout à fait possible), mais la vaccination à ARN, qui empêche la pénétration intracellulaire des virus et donc leur multiplication et diminue donc la charge virale, semble être une réponse d'autant mieux adaptée à cette contagiosité aggravée du variant Delta que le vaccin peut être modifié pour tenir compte de l'émergence de souches moins sensibles au vaccin.

Les effets secondaires attribués au vaccin sont dix fois plus élevés qu'avec les autres vaccins cumulés (?)



D'abord, une notion importante : on ne peut attribuer à une thérapie, qu'elle soit préventive ou vaccinale, un lien de causalité avec un effet indésirable que si l'on observe une différence significative de fréquence avec la population générale. Et dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. C'est le questionnement qu'on peut se poser avec le vaccin AstraZeneca, qui a fait l'objet d'une rumeur véhiculée par la presse à la suite des premières injections, selon laquelle il provoquerait des effets secondaires graves (thromboses, accidents cardio-vasculaires) dont le lien de causalité n'a pas été confirmé.

C'est une erreur méthodologique fondamentale de vouloir prouver les effets secondaires d'un vaccin en le comparant à d'autres : sur le long terme, les méthodes de la pharmacovigilance ont évolué, rendant impossible toute comparaison avec ce qui se faisait il y a 40 ans. Sur le court terme, la comparaison entre les données de l'année dernière n'a pas plus de sens : il faut rappeler que la plupart des données sont collectées sur une base déclarative - soit par le médecin, soit par le patient - et il est évident que l'un ou l'autre sera moins enclin à attribuer au vaccin - et donc à déclarer - les incidents survenus après une vaccination contre le tétanos ou la poliomyélite, pratiquées depuis plus de 50 ans et dont ni la sureté, ni l'efficacité ne sont contestées. Au contraire, en ce qui concerne les vaccinations contre le COVID19, les résultats sont scrutés à la loupe et les données après première dose particulièrement accessibles au moyen des questionnaires remplis par les patients. De plus, un site dédié permet à chaque particulier de déclarer un éventuel effet secondaire des vaccins anti-COVID par Internet. Alors, comment s'étonner que ces déclarations explosent, surtout dans le climat de suspicion que se plaisent à entretenir les opposants au vaccin ? Il s'agit ici de biais statistiques fondamentaux qui invalident toute comparaison entre vaccins, y compris en ce qui concerne le nombre de décès attribuables aux vaccins anti-COVID qui, selon les statistiques américaines basées sur cette approche, seraient 10 à 20 fois plus élevés que ceux liés au vaccin grippal (comparaison relativisée par l'auteur même de l'article qui les rapporte).

Il faut aussi mentionner que les comparaisons n'apportent aucune précision sur la nature des effets secondaires, alors que ces données sont déterminantes pour évaluer les risques d'un vaccin. Des données plus complètes sont fournies par la pharmacovigilance française, que nous avons analysées dans notre précédente contribution, afin d'établir une balance bénéfice/risque. Cette notion n'est pas, contrairement à ce que prétend le même contradicteur, une façon de "noyer le poisson", mais un élément déterminant dans la décision de vacciner ou non. Elle doit d'abord s'établir d'un point de vue statistique et les décomptes que nous avons faits dans le précédent article à partir des données de la pharmacovigilance française suggèrent que cette balance est nettement en faveur du vaccin. Elle doit également s'établir de façon individuelle, en tenant compte d'antécédents pathologiques (par exemple, phénomènes allergiques ou auto-immuns), mais également de l'exposition au risque de contamination : c'est ainsi qu'il est conseillé aux techniciens de laboratoires, qui peuvent être contaminés par le sang qu'ils manipulent, de se faire vacciner contre l'hépatite B, malgré les risques de sclérose en plaques qu'on a prêtés au vaccin sans aucune preuve. Il n'est pas non plus déraisonnable, d'un point de vue sanitaire, de préconiser la vaccination de tous les soignants. Ce sont même eux qui auraient dû être prioritaires dès le début de la vaccination. La façon dont on le leur impose aujourd'hui fait l'objet de polémiques pas toutes injustifiées, mais ceci est un autre débat.



En conclusion

Nous disposons maintenant de huit mois de recul depuis le début de la vaccination. En Israël, un des pays en pointe pour les campagnes de vaccination, les opposants au vaccin s'appuient sur deux arguments pour discréditer le vaccin : le taux de protection serait tombé à 64% depuis l'irruption du variant Delta. 64% ou 88% de nouvelles contaminations comme l'établit l'étude citée plus haut du New England Journal of Medicine, peu importe, car ce qu'ils "oublient" de dire, c'est que le vaccin protège toujours des formes graves. Quant au deuxième argument, encore plus fallacieux, c'est que 40% des nouveaux cas sont déjà vaccinés, ce qui permettrait de conclure à l'inefficacité du vaccin. En raison du taux de vaccination en Israël, ce pourcentage ne veut rien dire : Si 100% de la population était vaccinée, il y aurait en toute logique 100% de nouveaux cas vaccinés. Cette référence à l'ensemble des patients hospitalisés n'a donc strictement aucune signification.

Un collectif de soignants des hôpitaux publics se dit révulsé par la tentative d'instrumentalisation dont ils font l'objet de la part des anti-vaccins : pour eux, surtout de la part d'individus qui, pour la plupart, n'ont pas levé le petit doigt lorsque les personnels hospitaliers dénonçaient dans le désert les atteintes portées au système public de santé, "déguiser un refus de vaccination en militantisme pour la défense de l'hôpital semble être de la mauvaise foi", avant d'ajouter, à l'adresse de tous ceux qui les applaudissaient chaque soir : "il est aujourd'hui dans vos moyens de faire quelque chose de concret et de simple pour nous soulager : vous faire vacciner". Un autre collectif de dix médecins réanimateurs écrit : "Ce vaccin est une véritable prouesse scientifique, médicale et sociétale. Il permet de limiter les cas graves relevant de l'hospitalisation ou de la réanimation, diminuant le nombre de décès, et ceci quel que soit le variant", avant de décliner dix raisons pour lesquelles tous les français doivent être vaccinés". Enfin, un communiqué conjoint des académies de médecine et de pharmacie se prononce également en faveur du vaccin. Alors qui faut-il écouter ? ceux qui préfèrent pêcher leurs informations dans le cloaque des réseaux sociaux ou pour une fois, les professionnels de santé en contact avec la réalité quotidienne, qui sont les seuls à savoir de quoi ils parlent ?

EN DERNIÈRE MINUTE : Nous apprenons que le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour l'accès au sanctuaire de Lourdes. C'est une bonne nouvelle pour les opposants à ce pass : même non-vaccinés, ils pourront toujours compter sur la protection de Notre-Dame de Lourdes et de ses miracles.