Faire de l'hébergement informatique local en 2023

Dans la guerre des géants qui oppose Amazon, Google et Microsoft, on pourrait penser que de faire de l'hébergement "local" est devenu impossible aujourd'hui. En effet, ces trois compagnies se taillent aujourd'hui 65% du marché global du cloud. Si la croissance d'Amazon - via AWS - semble ralentir, les services de cloud de Google et de Microsoft grignotent des parts de marché.

Pour tout ce qui est hébergement ou cloud classique, il y a peu de débouchés pour une petite société. Les coûts d'opération sont trop élevés et peuvent difficilement être amortis, résultants en une offre peu attractive financièrement vis-à-vis des consommateurs. Toutefois, pour les serveurs d'entreprise nécessitant notamment une installation sur site, le savoir-faire d'ingénieurs locaux fait toute la différence.

C'est le cas d'une PME de Genève qui propose de l'hébergement depuis plus de 20 ans. Comment expliquer une telle longévité sur un marché aussi concurrentiel et internationalisé? Son gérant l'explique par la personnalisation des services proposés, et leur connaissance du marché helvétique, qui possède des spécificités qui échappent aux grands groupes. A travers une petite équipe flexible, et l'expérience du marché des entreprises suisses, cette société technologique propose suffisamment de plus-value - notamment via son installation de réseaux wi-fis, son expertise dans la sécurité et les sauvegardes - pour continuer à séduire.

Par ailleurs, certaines lois sur la protection des données sont spécifiques à la Suisse, et nécessitent un hébergeur pouvant répondre à ces contraintes. Un hébergement non managé ne répond pas d'office aux lois d'un service internet particulier, que ce soit pour du stockage, de l'e-commerce ou de la sécurité internet. Il est certain que de telles spécificités existent également en France et en Europe, à travers les règles RGPD. Les services B2B semblent toutefois conserver une certaine protection, car de nombreux intervenant ont besoin d'interventions ciblées, avec de vrais techniciens, et une vraie relation client.

Toutefois, la guerre des prix sans pitié effectués par AWS, Google et Microsoft, réduit un peu chaque jour la marge de manoeuvre des structures plus petites, qui se voient dans l'obligation de proposer des services comportant des plus-values importants à leurs clients professionnels.