Le quotidien d'un fleuriste en Espagne

On estime qu'il y a dix fois moins de fleuriste en Espagne qu'en France, mais les chiffres restent assez peu fiables. On estime à environ 13'000 le nombre de fleuristes en France, et il y en aurait entre 1300 et 1500 en Espagne. Même si la population est plus élevée en France, ce chiffre reste relativement modeste, et cet artisanat a beaucoup souffert ces dernières années, notamment de la concurrence internationale, et ensuite de la pandémie de COVID-19.

Toutefois, marché il y a, et l'avantage de l'Espagne consiste en son climat, qui lui permet d'être un pays producteur de fleurs coupées et ornementales. La production interne de l'Espagne n'a cessé de croître ces dernières années, même si sa production totale est moindre face à des mastodontes comme les Pays-Bas. L'Andalousie et les Îles Canaries sont les principales régions productrices de fleurs en Espagne. Le rapport de l'OEC révèle ainsi un marché complexe et en mutation ces 20 dernières années.

Des centaines d'artisans ont dû fermer leurs portes ces dernières années pour des raisons économiques. D'autres se sont regroupés, notamment dans les grandes villes comme Barcelone ou Madrid. Guillermo Lopez, responsable d'un magasin de fleurs au coeur de Madrid, estime que la seule solution pour les artisans passe par internet et une livraison de fleurs sur l'ensemble de l'Espagne. Son site internet permet de choisir parmi les meilleures options de livraison. La majorité de ses fleurs est importée des Pays-Bas, même si de plus en plus de fleurs locales ont fait leur apparition. D'autres produits comme les plantes, les fleurs séchées et les fleurs préservées sont devenus des produits plus respectueux de l'environnement, et permettent aux fleuristes de diversifier leur offre.Guillermo est conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble du marché, et notamment de le concurrence des grands groupes étrangers. L'envoi de fleurs par poste est également devenu un problème majeur, avec les services d'abonnements floraux permettant à des bouquets de fleurs de traverser l'Atlantique depuis les pays sud-américains. Tout cela a rendu nécessaire une réflexion globale sur le métier de fleuriste: quels produits allons-nous vendre à nos clients? Qu'est-ce qui nous différencie de la production industrielle? Reste le savoir-faire, la fraîcheur, tout ce qui fait le métier de fleuriste. Cet art, les clients y sont sensibles, et peuvent immédiatement constater la différence. L'écologie est également un enjeu dont les consommateurs sont de plus en plus conscients.