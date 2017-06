14 mars 2017 - Par Fabrizio Poggi - Contropiano.org

Le gouvernement moldave aurait cédé 40% de son

(principalement, environ 12 000 km2 dans la région autonome de Gagaouzie) pendant 50 ans extensibles, à l'états-unienne Frontera Resources International LLC, pour la prospection visant à identifier les sources de pétrole et de gaz de schiste. Selon l'agence

Regnum

, le 9 mars dernier le Président Igor Dodon a demandé au gouvernement de rendre public l'accord relatif à la concession, en disant qu'il était «préoccupé» par les méthodes de recherche utilisées dans d'autres pays par la société ; le magazine

NaturalGasWorld

rappelle que Frontera serait en train d'opérer pour l'instant uniquement dans la région de la Kakhétie, en Géorgie orientale.

Regnum

territoireLe ministère de l'Écologie, tout en niant l'existence de problèmes,aurait néanmoins évité de publier précisément la partie de l'accord relative à la méthodologie d'exploration. Déjà en 1995, écrit, Chisinau avait signé un contrat de concession de 20 ans avec l'américaine Redeco, qui avait investi 12 millions $, perforant certainspuits ; mais en 2007, le gouvernement moldave avait résilié le contrat au motif que les travaux n'étaient pas pratiqués adéquatement et les engagements pas pleinement respectés par l'investisseur. Frontera compte maintenant investir 6 millions $ dans les recherches pour les cinq premières années et, en cas de résultats positifs, de 100 millions $.

Garth Lenz - Alberta Tar Sands (2010) - www.garthlenz.com

À l'heure actuelle, les recherches confirmeraient la présence dans le sous-sol moldave d'environ un milliard de m3 de gaz naturel, répondant aux besoins annuels ; dans le sud du pays, l'extraction de pétrole et de gaz est effectuée par la moldave Valiexchimp (anciennement au centre de certains scandales de crédit), mais des 15 puits actifs sont extraits seulement 300.000 m3 de gaz. Le directeur de Valiexchimp, Valentin Bodisteanu, a déclaré au NewsMaker que l'accord avec Frontera n'a aucune incidence sur les activités de son entreprise, puisque les américains opéreront seulement sur 5000 km2, dans le segment Ungeny-Bessarabka et, plus au sud, vers Vulcanesti en Gagaouzie, une zone qui ne coupe pas le territoire dans lequel il y a les puits de Valiexchimp.

La direction de la Gagaouzie a dit qu'elle était particulièrement préoccupée par la concession accordée à Frontera, sans en informer les organes de la région autonome. En outre, fait-on remarquer, le président de la société états-unienne, Steve Nicandros, avait été il y a quelques mois l'architecte de la rencontre aux États-Unis entre Victoria Nuland et l'oligarque du Parti démocratique de Moldavie Vladimir Plahotniuc [ndt : v. article de 2015 lié ci-dessous], et il est également l' un des boss de l'Atlantic Council, le centre yankee qui a parmi ses objectifs de "promouvoir le leadership américain et les accords internationaux reposant sur le rôle central de la communauté atlantique." Frontera - préférée à la British Minerals Overseas Corporation - a été créé en 1996, pour la recherche sur l'énergie précisément en Europe de l' Est, en particulier dans la mer Noire et, en l'occurrence, selon l'ancien député du Parti libéral-démocratique et actuel fonctionnaire d' "IDIS Viitorul", Vyacheslav Ionitse, spécialisée dans l'exploration et l'extraction de gaz de schiste. Le ministre de l'Écologie, Valeriu Munteanu, tout en niant que les recherches ont pour objet le gaz de schiste, admet néanmoins que l'accord a pour but d'alléger le pays de la dépendance énergétique de la Russie.

Et, sur Regnum, on émet le doute que "les fouilles en long et en large à la recherche du gaz" sortent du "cadre des investissements" américains, pour affecter la sphère géopolitique. Le Premier ministre Pavel Filip a déclaré que l'accord avec Frontera "va au-delà du concept d'investissement et de protection de la sécurité et l'indépendance énergétique du pays", contribuant " à éviter toute intervention géopolitique." L'ambassadeur américain James Pettit, qui a assisté à la signature, a déclaré qu'il était "fier qu'une entreprise américaine réalise un grand projet en Moldavie et j'espère que ce sera le début d'une croissance de l'investissement, pas seulement américains, mais étrangers en général." De son côté, Sputnik-Moldova note cyniquement que le pays obtiendra seulement 1% des bénéfices provenant de l'extraction.

Regnum note que Moldovagas (détenue à 50% par Gazprom, 35,33% par le gouvernement moldave et 13,44% par la Transnistrie) a acheté en 2016 plus d'un milliard de m3 de gaz russe. Au 1er janvier dernier, la dette pour le produit était de 6,5 milliards $, dont 89% pour la Transnistrie.

Fondamentalement, il y a les conditions préalables à supposer que même l'accord avec la société américaine relève des clauses «suggérées» par les institutions internationales pour ses actions "de soutien"." Parmi celles-ci, selon les diktats du FMI (sur la base du nouveau plan de crédit de trois ans de novembre dernier, pour 179 millions de dollars), même en Moldavie sont sur le chemin, en plus du relèvement de l'âge de la retraite et une réglementation stricte du secteur bancaire, aussi une augmentation drastique des prix de l'énergie à la consommation : de 12,7% à 27,4%, selon les sociétés qui desservent les différentes régions du pays.

C'est ainsi que l'économiste Tatjana Larjušina déclare à NewsMaker que "ce n'est pas un secret que la Moldavie est utilisée pour tester les réformes qui sont ensuite réalisées en Ukraine" et qui ont réduit à la faim et au froid des millions de citoyens ukrainiens.

Et même le nouveau président Igor Dodon, qui pendant la campagne avait durement critiqué l'accord avec le FMI, maintenant dit qu'il ne veut pas renoncer à la «collaboration» avec le Fonds ou avec la Banque mondiale, mais cela devrait être fait sur la base des «intérêts nationaux» moldaves, déclarant qu'il était prêt à tenir un "référendum contre le relèvement de l'âge de la retraite et l'augmentation de 30% des prix de l' énergie, ainsi que contre la demande de réduire les subventions dans le domaine de l'agriculture qui ne peut déjà plus résister à la concurrence des entreprises de l'UE, financées par des centaines d'euros par hectare, contre quelques dizaines d'euros des nôtres."

Bref, il semble que, tout en essayant d'entraver tout progrès sur les projets des gazoducs "South Stream" et "North Stream 2", l'on soit également en train de mettre le pied directement sur les zones qui, à son époque, l'Allemagne hitlérienne avait déjà identifiées comme vitales pour son propre approvisionnement en énergie. Cette fois-ci, avec le consentement discret des leadership locaux.

Les visées des USA et de l'OTAN sur la Moldavie

20 janvier 2017 - Par Fabrizio Poggi

La première visite à l' étranger du nouveau président de la Moldavie Igor Dodon a eu lieu le 17 janvier à Moscou, où il a rencontré Vladimir Poutine et a déclaré que la Moldavie est « orientée vers un partenariat stratégique avec la Russie. » Peut-être est-ce la raison pour laquelle les États-Unis et l'OTAN continuent de tout essayer pour ne pas se faire damer un pion comme la Moldavie qui, bien que petite, par l'emplacement géographique est néanmoins stratégiquement importante. Les jeux occidentaux sont également attestés par les dernières nouvelles de Chisinau. Les initiatives prises par Dodon pour desserrer les contraintes du pays avec les centres financiers et politiques occidentaux, à commencer par le licenciement des chefs du ministère de la Défense les plus subventionnés par l'OTAN par le biais du Plan d' action de partenariat individuel (Individual Partnership Action Plan), ont attiré plus d'une préoccupation à Washington et Bruxelles. Des préoccupations que les déclarations faites à Moscou par Dodon n'ont sûrement pas dissipé, par exemple celle en termes d'alliances, selon laquelle Chisinau, tout en étant orientée à signer un protocole-cadre de coopération avec l'Union économique eurasienne, n'est pas "contre l'UE ; mais on ne peut pas établir des relations avec l'UE sur la rhétorique antirusse et on ne doit pas se lier d'amitié avec l'Occident contre l'Orient, comme on ne doit pas être amis de l'Est contre l'Ouest." Et à propos des relations avec l'OTAN, et en jugeant comme une erreur l'ouverture hâtive de son bureau de représentation à Chisinau, juste avant son élection, Dodon a été jusqu'à dire que lors de la visite à Bruxelles, prévue pour février, il s'engagera à obtenir la reconnaissance de l'état de neutralité de la Moldavie.

Or on sait quelle serait la voie préférée pour ramener à la "raison démocratique" les dirigeantsqui manifestent des penchants orientaux , du genre d'un certain rapprochement à Moscou : on commence par soutenir - les fonds ne manquent pas, ce sont toujours et quoi qu'il arrive les nôtres - quelques représentants locaux ; puis on les élève au rang de paladins d'un « mouvement spontané », afin qu'ils accusent de tous les maux les leaders imprudents osant juste se distancier des impositions du FMI et, à la fin, si ces manœuvres ne suffisent pas non plus, on recourt aux saines "bonnes manières" de persuasion.

C'est le député du Parti libéral-démocrate Grigory Kobzak qui avait commencé, il y a environ dix jours, en contestant devant la Cour constitutionnelle le décret de Dodon pour enlever la nationalité moldave à l'ancien président roumain, Traian Băsescu auquel, à la veille de la présidentielle moldave de novembre dernier, avait été accolée à la hâte celle de Maia Sandu afin qu'il puisse soutenir la candidate opposante à Dodon, diplômée de la Harvard Kennedy School of Government du Massachusetts, ancienne Conseillère à la direction générale de la Banque mondiale, protégée de la fondation de Soros et de l'ambassade des États-Unis et qui promettait dans son programme électoral un partenariat stratégique avec Washington, en contact étroit avec Kiev et même la future union avec la Roumanie.

La décision de Dodon a également été soutenue par l'ancien président moldave (2001-2009), le communiste Vladimir Voronin, selon lequel Basescu comptait utiliser la nationalité moldave pour échapper aux comptes en souffrance avec la loi en Roumanie, où il doit répondre des accusations de corruption. Et d'ailleurs, Băsescu lui-même n'a pas caché ses plans pour mettre la Moldavie sur la « voie européenne dont elle avait été écartée » par Dodon et, en tant que membre du Parlement à Bucarest, pour créer un "ministère de l'unification" entre la Roumanie et la Moldavie.

Mais l'initiative libérale, de toute évidence, a échoué. Alors on décide d'accélérer les temps et pour ne pas risquer un véritable rapprochement entre Chisinau et Moscou qui signifierait une défaite pour l'Occident - en particulier après le déploiement du système anti-missile « Aegis » en Roumanie - on tente une voie plus rapide : l' "impeachment". Et de quoi accuse-t-on Dodon? D'entraver l'union avec la Roumanie. Le président du Parti libéral, Mihai Ghimpu, un ardent partisan de l'unification et de l'entrée dans l'OTAN, dit que Dodon aurait violé la Constitution, pour avoir félicité le président nouvellement élu de Transnistrie, Vadim Krasnoselskij et même pour l'avoir rencontré, pour discuter de la question de l'enclave à majorité russe et des relations entre Tiraspol et Chisinau. Bien qu'actuellement les signatures recueillies par Ghimpu pour la proposition de la démission du président soit toujours arrêtée à 13 députés (il en faut 34 pour que la proposition soit examinée par le Parlement, puis, éventuellement, 67, soit 2/3 de l'assemblée pour être approuvée), dans les bureaux présidentiels l'on retient qu'un éventuel référendum sur l'impeachment serait surtout favorable à Dodon, qui semble pouvoir compter sur plus de 83% d'avis favorables dans le pays.

Cependant, les mesures prises par le président ne sont pas encore toutes assez claires, comme le démontrent les événements récents de la confirmation du procureur général, Eduard Harunjen, frappé par divers scandales médiatiques et considéré comme étant au service du magnat du pétrole et président du parti Démocrate Vladimir Plahotniuc, raison pourquoi la gauche du « Bloc Rouge » fait l'hypothèse d'un accord tacite de Dodon avec le même Plahotniuc. Et tout ne semble pas filer droit dans les relations entre le président et le gouvernement non plus, comme en témoigne le refus du Premier ministre Pavel Filip (PD), de donner suite à la demande présidentielle de retour au pays de l'ambassadeur moldave Mihai Gribincea en Roumanie - nommé en son temps représentant permanent moldave auprès de l'OTAN par le même Ghimpu alors que celui-ci en 2010 exerçait la fonction de président - à cause de ses déclarations contre la révocation de la citoyenneté à Traian Băsescu, et ardent partisan de l'union avec la Roumanie.

Nombreux sont aujourd'hui ceux qui regrettent les années de l'ancien président Vladimir Voronin, bien que plusieurs forces de gauche lui imputent précisément cette sorte de « révolution de velours » de 2013, ayant conduit le PC moldave à une sorte d'interpénétration avec les forces libérales, avec des magnats comme Plahotniuc et, en fin de compte, à l'arrivée au gouvernement de la coalition « Alliance pour l'intégration européenne », formée par le parti Démocrate, Libéral-démocrate et Libéral, et ayant amené le pays à devenir l'un des plus pauvres en Europe, avec un tiers de la population émigrée (près de la moitié de la population active) ; seulement en Russie il y a environ 500.000 migrants moldaves, dont une bonne moitié de non-régularisés.

Pour l'instant, donc, l'étape principale à l'ordre du jour est celle des relations avec Moscou. Si, du côté russe, des relations plus étroites avec Chisinau représentent une importante étape géopolitique, en grande partie en raison de la présence militaire américaine en Roumanie, pour la Moldavie, après le départ de Moscou il y a quelques années, avec l'accord d'association avec l'UE signé en 2014, ces relations constituent au contraire la condition de redémarrage de l'économie. Cela, souligne la Tass, surtout après que Moscou, craignant l'introduction en Russie des produits de l'UE (sous embargo en réponse aux sanctions occidentales) avait diminué de plus de 40% ses importations en provenance de la Moldavie. Dans tous les cas, il semble que les distances n'aient pas été complètement réduites : sur le problème des relations Chisinau-Tiraspol, à Moscou Dodon a réitéré que la Transnistrie fait « partie de la République de Moldavie » et, sur la question de la Crimée, il a déclaré ne pas avoir changé d' avis, « mais il faut comprendre que nous devons établir des relations amicales aussi avec l'Ukraine » et personne aujourd'hui à Chisinau « se risquerait à faire des déclarations officielles sur certains sujets ... ».

Arrêté en Moldavie le leader de l'opposition dénonçant la corruption

24 octobre 2015 - Par Cisimat - Contropiano.org

Une nouvelle vague de protestations des partisans de Notre Parti ont eu lieu aujourd'hui à Chisinau après l'arrestation d'hier de son chef Renato Usatîi, bloqué à l'aéroport à son retour de Moscou, sur des accusations de violation des règles de confidentialité, pour des écoutes téléphoniques illégales. En effet, Usatîi avait quitté Chisinau le 21 octobre, en disant qu'il était presque sûr de l'arrestation (si bien qu'à l'aéroport moldave il était attendu par la police mais aussi son avocat), après avoir rendus publics quinze des enregistrements téléphoniques interceptées entre l'ancien premier ministre, le magnat et chef de file du Parti Liberal-démocratique (maintenant arrêté) Vlad Filat et un autre oligarque, Ilan Sor, des appels téléphoniques qui auraient confirmé indirectement le lien de corruption entre les deux hommes. Usatîi avait déclaré dès le 20 octobre à Intefax qu'il était conscient de l'illégalité des écoutes qu'ils avait rendues publiques mais qu'il s'était néanmoins décidé à le faire pour montrer des preuves de la corruption rampante. Non seulement : aujourd'hui il dit disposer aussi des enregistrements d'entretiens d'autres dirigeants politiques, tous des magnats plus ou moins puissants à partir du Premier ministre Valeriu Streleţ et le magnat du pétrole et vice-président du Parti Démocratique (avec le Parti Libéral-démocratique et Libéral il fait partie de l'équipe gouvernementale "Alliance pour l'intégration européenne") Vladimir Plahotniuc.

Donc, aujourd'hui, alors que le procureur Denis Rotaru formalisait les accusations portées contre Usatîi, quelques centaines de partisans de Notre Parti piquetait l'entrée de l'édifice du Centre national pour la lutte contre la corruption, pour demander la libération du chef du parti tout en scandant des slogans tels que "A bas la mafia" et "A bas les voleurs." Après le piquet, les manifestants ont défilé dans les rues du centre de Chisinau. Selon Interfax, le vice-président de Notre Parti, Ilian Kasu, parlant devant les manifestants, a dit que "c'est une arrestation arbitraire. Ils l'accusent d'écoutes illégales de conversations téléphoniques entre deux voleurs et de leur publication. C'est ridicule. Dans ce pays, ceux qui volent des milliards circulent librement pendant que ceux qui dénoncent les voleurs sont arrêtés. On a l'impression que le pouvoir veut tester notre patience." La direction de Notre Parti a fait appel à ses sympathisants afin qu'ils ne tombent pas dans la provocation de ceux qui voudraient profiter de cette occasion pour disperser la foule qui se réunit sous les tentes dressées près du parlement et dans lesquelles se réunissent depuis bientôt deux mois les manifestants qui protestent contre l'ensemble de la leadership moldave.

Si la charge est prouvée, Usatîi pourrait rester en prison pendant trois ans: une façon comme une autre de tenter de mettre fin aux protestations populaires.

Au cours des dernières semaines, en effet, Notre Parti ainsi que le Parti Socialiste, avait conduit les manifestations contre le leadership du gouvernement, exigeant sa démission ainsi que celles du Président de la République Nicolae Timofti, en réponse contre "l'occupation du pays par les oligarques" pour les élections législatives anticipées et l'élection directe du chef de l'État. De cette façon, les deux partis de l'opposition de centre-gauche avaient entamé avec succès le "monopole" des manifestations précédemment demandé par le mouvement euro-atlantique DA- " Demnitate si adevar" (Dignité et vérité) qui, derrière les slogans de la lutte à la corruption du gouvernement, apparaît nettement déployé pour l'entrée dans l'UE et l'adhésion à l'OTAN, sous la direction de l'ancienne ministre de l'éducation Maia Sandu, diplômée de la Harvard Kennedy School of Government of Massachusetts, ancienne Conseillère à la direction générale de la Banque mondiale, protégée de la fondation "Soros" et de l'ambassade des États-Unis.

Malheureusement pendant ce temps le mouvement de la gauche communiste (éloigné du PC officiel mis sous accusation pour soutien au gouvernement) "Bloc Rouge" est mis sous silence. Son chef, l'ancien député Grigory Petrenko, président du parti "Notre Maison Moldavie", a été arrêté au début du mouvement de protestation, le 6 septembre, et reste encore en prison. Son avocat, lors d'une conférence de presse hier, a dit qu'il craignait même pour sa sécurité, surtout après quelques épisodes qui ont eu lieu en prison contre lui [ndt : Petrenko a été libéré en février 2016]. L'avocat a parlé de la nomination récente, au sommet du Parti Démocratique, d'Aleksandr Pynzar, chouchou de Vlad Plahotniuc, grand ennemi de Petrenko à cause des plaintes de corruption et affairisme avancées par celui-ci contre le vice-président du PD.

