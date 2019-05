Une promenade dans les chiffres du Vatican

Mû par une impulsion soudaine, ou alors frappé par la grâce divine, j’ai décidé de partir faire une balade en papauté.

Soyons honnête, le sort des catholiques ne me préoccupe guère.

Par contre, les finances du Vatican, elles, m’attirent tout particulièrement. Au gré des derniers scandales qui ont secoué tout notre petit peuple de croyants, j’ai décidé de me pencher tout particulièrement sur l’état de cet Etat, désormais gouverné par le Pape François.

Le défenseur des pauvres est devenu le PDG de Vatican Company !

Bon, sans pour autant lui donner la pièce, il faut toutefois reconnaître que ce nouveau pape a entrepris de faire faire des cures d’austérité aux dépenses et a démarrer son règne en montrant l’exemple.

Vêtu d’une simple soutane et d’une croix de fer, il a royalement renoncé aux appartements de ses prédécesseurs pour opter pour un tout simple 3 pièces dans une résidence collective.

Gonflé le gars ! Et encore, si il s’était arrêté là. Que nenni ! Il a dans le même temps prié ses cardinaux, vous savez, les gars en mozette rouge sur un superbe rochet de dentelle blanche, de remiser leurs grosses cylindrées et, outrage suprême, exigé de la très opaque banque du Saint-Siège qu’elle publie le liste de la totalité de ses avoirs.

Shocking !!!

Bon, quand on y regarde de plus près, entre son patrimoine immobilier, ses œuvres d’arts et son tas d’or, le tout petit Etat reste bien assis, … justement sur un tas d’or !

Rendons à César, ou plutôt à François, ce qui lui appartient !

Depuis son arrivée ; les dépenses ont diminuées :

- la voiture papale est passée de la Volkswagen Phaeton à la Ford Focus, donc de 86000 à 12000 euros

- le logement du big boss de l’église catholique est passé de300 m2à90 m2

- Le coût de la crèche de noël est passé de 550 000 euros en 2009 à 110 000 euros en 2013 (sacrée économie !)

Bon, ok, l’église est toujours aussi peu généreuse avec ses salariés, les rémunérations moyennes en Europe sont de :

- 3000 euros pour un cardinal

- 1300 euros pour un évêque

- 800 à 1000 euros pour un prêtre

- et quand même 2500 euros pour la retraite de Benoit XVI

Bon, ça fait pas lourd. Pas de quoi susciter des vocations. Encore qu’ils ont fait vœu de pauvreté, alors…

Alors les choses se gâtent quand on regarde d’un peu plus près le patrimoine du Vatican.

En patrimoine immobilier, rien qu’en Italie, le Vatican c’est :

- 115 000 immeubles

- 23 000 terrains

- 9 000 écoles

- 4 000 hôpitaux et centres de soins

Le musée du Vatican qui détient 70 000 œuvres pour une valeur estimée de 90 milliards d’euros et des recettes annuelles sur les ventes de billets de 91,3 millions d’euros. Doit bien rester quelques subsides pour les pauvres !

La banque du Saint-Siège, le gros morceau, c’est :

- 3,3 milliards d’euros d’obligations

- 1,2 milliard d’euros de dépôts

- 194 millions d’euros de fonds d’investissement

- 100 millions d’actions

Tout ça pour un bénéfice de 86n6 millions d’euros, selon les chiffres 2012.

A ceci, il faut rajouter 2 tonnes d’or !

Mais reconnaissons qu’avec ces menues rentrées le Vatican est un état bien géré avec 862 millions d’euros de recettes pour 834 millions d’euros de dépenses.

Ce qui est amusant c’est de regarder les répartitions.

Pour les recettes :

- 368 millions de dons des fidèles

- 150 millions de recettes commerciales (souvenirs, timbres)

- 128 millions de loyers et produits financiers

- 91,3 millions des musées

- 54 millions apportés par la banque du Vatican

- 24 millions venant des diocèses

- 46,7 millions intitulés autres sans que l’on ne sache vraiment de quoi il s’agit. Ca doit être la volonté divine.

Et pour les dépenses :

- 324 millions de frais de personnel. Doit y avoir du monde parce que les salaires sont pas gras.

- 252 millions de dons

- 112 millions d’achats divers. Faut bien se nourrir…

- 30 millions de budget communication

- 28 millions d’impôts et taxes foncières

- 12 millions reversés aux diocèses (pour 24 piqués !)

- 76 millions autres (ça reste nébuleux)

Bref, voilà un tout petit aperçu des ressources de l’église catholique et de ses dépenses. Mais il faut reconnaître à François qu’il est une formidable machine à cash. Son déplacement au Brésil a rapporté 552 millions d’euros en retombées économiques pour un coût de voyage de 45 millions et 3 millions de participants.

On devrait peut être l’embaucher comme commercial !