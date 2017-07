il y a ceux qui réussissent

il y a ceux qui ne sont rien

et il y a ceux qui sont moins que rien: les handicapés

mon petit fils a des troubles autistiques

sa maman qui vit seule a sacrifié sa carrière pour s’en occuper

il aura 6 ans en octobre et donc il est temps de l’inscrire à l’école primaire et ainsi offrir à sa maman un peu de répit et à son fils un contact avec les autres enfants.

elle habitait à Lille, pour donner un cadre de vie plus agréable et moins pollué à son fils, elle est partie il y a peu dans le Tarn à Sorèze.

le garçon est inscrit à l’école mais son admission nécessite l’aide d’une AVS, Pour ce faire il faut que le dossier MDPH soit transférer dans le Tarn

la demande de transfert a été faite fin mai directement auprès des services. Un délai de 3 semaines semblait être absolument nécessaire à cette opération mais selon la MDPH de Lille cela ne retarderait pas la demande d’une AVS puisque la notification d’accord restait valable dans le Tarn, malheureusement contrairement à l’affirmation de Lille, la notification n’est plus valable, il devient urgent d’en demander une nouvelle.

aujourd’hui 5 juillet nouvelle visite à la MDPH pour suivre la demande de transfert. Visiblement quelques pages à traiter et à envoyer, tache insurmontable pour les services de la MDPH dans le délai de 6 semaines pour une opération qui ne doit pas nécessiter plus de 15 minutes.

la seule réponse obtenue est qu’il faut attendre sans qu’un délai puisse être certifié. Impossible d’avoir accès à un responsable pour tenter d’accélérer la procédure. De toute évidence ce sont les handicapés qui sont au service de la MDPH et pas de rouspétance dans les rangs. Sur les murs est rappelé l’article 433-5 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2003 article 45 JORF 10 septembre 2002 : »risques encourus en cas d’outrage sur un agent de la fonction publique »

pas un mot sur les droits des handicapés ni sur la bienveillance et la compassion qui leur sont dus.

Si les handicapés n’ont pas plus de Droit que les autres, la société a plus de devoirs envers eux

je peux comprendre que les personnels de l’accueil qui réceptionnent les dossiers et font barrage efficace entre les handicapés et la direction, n’aient pas une vie facile, qu’ils sont confrontés à l’incompréhension voire la colère, ils se murent dans une attitude fermée sans convivialité, sans se rendre compte de la frustration qu’ils engendrent.

une société qui croit au progrès et à l’innovation peut elle se complaire dans la médiocrité face sort qu’elle réserve aux handicapés?