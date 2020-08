Marchandisation du corps humain et « charnier des Saints pères » - Témoignage

C’est à l’hiver 1971 que je me suis glissé pour la première fois dans les pavillons de dissection du laboratoire d’anatomie au 45 rue des Saints pères à Paris. Au cœur du quartier latin, dernier étage d’un bâtiment d’architecture stalinienne, des pavillons inondés de lumière, six mètres de plafond, espaces ouverts vers les cieux comme la nef d‘une cathédrale, des tables de dissection taillées dans un seul bloc d’ardoise, et l’alignement des sujets silencieux mais bien présents. Tout ceci donnait à la séance une solennité quasi religieuse. Et l’on n’était pas surpris de voir de temps à autre les étudiants de l’Ecole des Beaux-arts toute proche immortaliser la scène comme l’ont fait les plus grands maîtres de la peinture classique.

« Glissé » est bien le terme exact, puisque ma faculté de médecine de rattachement avait déjà aboli les séances de dissection de deuxième année de médecine, faute de moyens. Et je me faufilais donc incognito parmi les heureux étudiants qui pouvaient encore en bénéficier. Pendant plusieurs mois, tous les soirs à partir de 17h j’usais de mes instruments chirurgicaux tous neufs, chèrement acquis mais pour toujours. Je n’imaginais pas qu’une simple paire de ciseaux puisse couper aussi bien. Quant au bistouri à lames interchangeables, je n’exagérerais pas en écrivant que l’instrument allait changer ma vie. Dans mon dos un jeune professeur d’anatomie me dispensait conseils et compliments. « La dissection rend habile » commente-t-il. Ainsi donc, c’est en voleur que j’ai dû apprendre, comme ces étudiants au Moyen-âge qui déterraient des cadavres la nuit dans les cimetières, au péril de leur vie parfois. Si vous visitez le cimetière de Glasgow, tout proche de l’une des plus vieilles facultés de médecine d’Europe, vous observerez que les plus anciens caveaux sont cernés de hautes grilles cadenassées, on comprend pourquoi.

1975

Jeune interne en chirurgie, je suis amené trop vite à commettre des opérations sans l’aide d’un chirurgien chevronné. Et il m’est arrivé plus d’une fois, à une époque où les morgues des hôpitaux recevaient encore des corps « non réclamés », de pratiquer à l’aube une voie d’abord chirurgicale avant de l’exécuter le matin même sur un blessé bien vivant. Un blessé qui aurait pu être reconnaissant envers celui qui l’avait précédé sous mon bistouri. Opérer sur le sujet anatomique s’est imposé comme une nécessité. Mais comment user du labo sans payer ? Car, déjà à cette époque on demande des contreparties. Des publications, ce qui est naturel, mais aussi des finances, la faculté ne verse pas un centime pour cette activité qu’elle tolère et qui la répugne. Alors je viens « finir les sujets » achetés par d’autres plus fortunés. Je me cache, me faufile. Grace à ces fameux techniciens des laboratoires d’anatomie auxquels je n’ai jamais remis un seul billet, mais qui apprécient la beauté d’une belle dissection, comme Jack Lang lui-même fut fasciné par les préparations anatomiques du XVIIIème siècle de notre musée d’anatomie encore dans les murs. On eut du mal à faire sortir le Ministre de la culture de l’époque.

Un jour je suis convoqué par le professeur qui dirige le laboratoire. Il vient d’apprendre que j’opère ici, en free-lance. Un an plus tôt un cadavre avait été découvert dans les toilettes d’un pavillon. Retrouvez l’histoire, abondamment médiatisée, et vous verrez qu’un fou avait assassiné sa fiancée avant de la couper en morceaux, puis de l’apporter par paquets à la faculté, au laboratoire d’anatomie, pensant (?) que le forfait pourrait passer inaperçu. Mal lui en pris. Mais aujourd’hui, le directeur me tance : « Si vous aviez été là l’année dernière, vous auriez été le premier suspect !» Je lui donne ostensiblement raison.

C’est en tout cas à cette période, en fin d’internat, que je prends une avance définitive qui me permettra de décrire de nouvelles opérations chirurgicales, et que mon nom sur les programmes opératoires de tous les pays du monde deviendra un nom commun.

1988

Universitaire en anatomie, me voici admis comme en franc maçonnerie. Je suis l’adjoint de l’ombre, non officiel, du directeur du plus grand laboratoire de France, et même plus. On y reçoit 800 corps chaque année : un centre d’enseignement et de recherche unique. Les étudiants en médecine y apprennent le diagnostic clinique. Les chercheurs, français et étrangers, pullulent. Je mets en place le premier diplôme français de chirurgie spécialisée dont la moitié du volume d’enseignement correspond à de véritables interventions chirurgicales sur sujets « frais », comme sur le vivant. On installe des éclairages de qualité, on achète du matériel chirurgical, blouses et champs opératoires jetables, et le pavillon d’anatomie ressemble à une sorte d’hôpital de campagne. Après avoir observé sur un écran une intervention chirurgicale démontrée en temps réel ou sur vidéo, les apprentis chirurgiens opèrent sous la direction de chirurgiens chevronnés. On s’arrache les pavillons d’anatomie pour des cours pratiques qui attirent le monde entier. Les finances du laboratoire, autonomes, enflent de leur participation, modique mais réaffectée, permettant une réfection complète des pavillons et de l’imposante chambre froide. Je constate à cette occasion que les devis « concurrentiels » que je demande aux entreprises recommandées par l’université, proviennent de la même imprimante dont la cartouche d’encre est à l’agonie. Le « minitel » de l’époque m’apprend que les deux tiers des entreprises sollicitées sont « en sommeil ». Mes courriers à l’université restent sans réponse jusqu’au jour où je reçois une invitation à « l’ouverture des plis », cette cérémonie au cours de laquelle une commission sélectionne les devis des entreprises qui soumissionnent aux travaux du bâtiment. Sans surprise, pour chaque corps de métier, l’enveloppe de l’entreprise indélicate est au sommet de la pile. Je m’en ouvre, on l’écarte.

Donc les travaux du laboratoire vont bon train. J’ajoute une volumineuse pièce de congélation réservée aux pièces anatomiques. Souhaitez-vous que vos mains, vos yeux, vos dents soient bien opérées par des chirurgiens entraînés ? Un cours de chirurgie de la main nécessite autant de mains que de chirurgiens, des yeux pour un cours de chirurgie oculaire, des têtes pour un cours de chirurgie maxillo-faciale. Tout ceci implique une fragmentation des sujets anatomiques qu’on a bien tort de qualifier de « démembrement » en référence à la pratique barbare d’une certaine ambassade. Donc on empile soigneusement des bras ou des jambes dans la chambre de congélation, comme le faisait jadis Auguste Rodin avec ses bras et ses jambes en plâtre dans sa maison de Meudon. Et que dire alors des coupes anatomiques qui ont accompagné le développement ultrarapide de l’imagerie scanner et IRM ? Vous avez dit : « traçabilité » ?

Les industriels privés, fabricants de prothèses articulaires ou de matériel d’endoscopie, voient immédiatement leur intérêt à financer de tels travaux pratiques. Des séances où l’anatomie, la publicité et les petits fours cohabitent allègrement. Mais la marchandisation, que je dénonce dès son apparition, est lancée. On fait payer de plus en plus cher les sujets anatomiques à des facultés de médecine de plus en plus pauvres, en arguant que l’industrie privée rapporte bien davantage. On laisser enfler le compte autonome du Centre du don du corps, qui devient l’objet de toutes les convoitises de la part de l’université. Le moyen est trouvé : on nomme un quidam de circonstance directeur du « compte en banque », le hold-up est parfait. Commence alors la marche aux enfers : finances coupées, entretien réduit, culminant avec une panne du système de réfrigération évidemment en plein été. Et le chœur des vierges éclate, celui des témoins implacables de l’atteinte à « l’intégrité des cadavres ». Une formule qui soulève d’ailleurs des questions juridiques. Car, aussi curieux que cela puisse paraître, nous ne sommes pas juridiquement propriétaires de notre corps. La société n’a pas voulu que nous vendions notre sang ou nos organes. Dès lors l’intitulé-même du « don du corps » est impropre : comment donner quelque chose dont on n’est pas le propriétaire ? Le mot « affectation » serait plus adapté aux dernières volontés d’une personne désirant être utile à la formation et la recherche en médecine. On souhaite bien du plaisir aux avocats qui se sont précipités au secours des familles qui revendiquent au nom de leur cadavre désintégré. De quel droit remettre en cause un testament ? Parmi les plus virulentes de ces familles, celle d’une actrice célèbre que tout le monde connait, une sorte d’icône hexagonale, qui avait déclaré avec gourmandise : « Je veux donner mon corps à la médecine, ma famille y est opposée mais je vais le faire rien que pour les embêter » ! Tout comme le professeur qui m’observait et m’encourageait à mes débuts : il disséquait toujours à huit jours de sa mort. Avant de reparaître au laboratoire comme sujet de formation et de recherche.

« Donner » ou « affecter » son corps à la médecine ? Mais voilà que la question sémantique s’élargit davantage. Car un autre acteur, aux dents longues, fait irruption : la médecine légale. Puisque ces anatomistes démembreurs, décapiteurs, éborgneurs, saucissonneurs, furent de tous temps incontrôlables, confions l’outil et la gestion au médecin légiste justement soucieux d’embellir son image. Médecine légale, un intitulé qui fait rêver : comment mieux réconcilier médecine, légalité, éthique ? Un vrai slogan républicain. Ce ne seront certainement pas les présidents d’université successifs, harcelés qu’ils furent par les amateurs de cadavres, qui vont protester. Oubliée la voix des étudiants, chercheurs, enseignants, donateurs, patients ! Un consensus à la française. Sauf que… Dans toutes les régions de France, les services de médecine légale sont des départements universitaires rattachés aux Centres Hospitalo-Universitaires. On comprend l’attachement du législateur à l’indépendance de l’autopsie médico-légale par rapport au pouvoir de police. Sauf que Paris une fois de plus est un cas particulier : la médecine légale y est placée directement sous l’autorité du préfet de police. D’où, convenons-en, un léger conflit d’intérêt.

Quoi qu’il en soit et pour le sujet qui nous occupe, si ce nouveau hold-up réussit, il ne s’agira plus de « donner son corps à la médecine », mais « d’affecter son corps à la police ». J’entends rire d’ici notre célèbre comédienne.