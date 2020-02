Le risque environnemental pour l'autisme : explications

spectrumnews.org Traduction de "Environmental risk for autism, explained" par Sarah DeWeerdt / 5 novembre 2018

© Luna TMG

L'autisme résulte d'une interaction entre la génétique et l'environnement. Des dizaines de gènes ont été impliqués dans ce trouble, mais du côté de l'environnement, il a été difficile de déterminer les facteurs en cause.

Nous expliquons ici pourquoi il est difficile de relier l'autisme aux facteurs environnementaux, et ce que les scientifiques savent sur la façon dont l'environnement influence le risque d'autisme.

Qu'est-ce qui constitue un facteur de risque environnemental ?

Le terme "facteur de risque environnemental" désigne généralement les substances chimiques ou les polluants auxquels une personne est exposée. Mais les scientifiques utilisent une définition plus large : un facteur de risque environnemental est tout ce qui modifie la probabilité d'avoir une affection et qui n'est pas codé dans l'ADN d'un individu.

Les facteurs de risque environnementaux de l'autisme comprennent le fait de naître prématurément, peu de temps après un frère ou une sœur plus âgé(e) ou une mère diabétique, par exemple. Au cours des quinze dernières années environ, les scientifiques ont étudié un grand nombre de ces facteurs afin de déterminer comment ils peuvent contribuer à l'autisme. Mais il n'existe pas encore d'informations définitives.

Pourquoi ne savons-nous pas quels facteurs environnementaux augmentent le risque d'autisme ?

Les études sur le lien entre l'environnement et l'autisme ont donné des résultats incohérents. Par exemple, certaines études suggèrent que la prise d'antidépresseurs pendant la grossesse augmente le risque d'autisme chez l'enfant ; d'autres ne trouvent pas ce lien.

La plupart des recherches sur le risque environnemental comprennent des études épidémiologiques, qui identifient des associations entre quelque chose dans l'environnement et la probabilité d'un diagnostic chez de grands groupes de personnes. Mais ces études ne démontrent pas de lien de cause à effet.

D'une part, elles sont truffées de ce que les scientifiques appellent des "facteurs de confusion" - des variables qui ont tendance à se déplacer ensemble et rendent difficile l'identification des relations de cause à effet.

De plus, les relations de cause à effet peuvent être floues. Par exemple, nous savons que les enfants dont le père est plus âgé sont plus susceptibles d'être autistes que ceux dont le père est plus jeune. Mais nous ne savons pas si l'âge paternel avancé augmente en soi le risque d'autisme ou si les hommes qui présentent davantage de facteurs de risque génétiques d'autisme, et qui présentent peut-être des traits de cette condition, ont tendance à avoir des enfants plus tard dans leur vie.

Les facteurs environnementaux sont également souvent difficiles à mesurer. Les parents peuvent ne pas savoir ou oublier ce à quoi ils ont été exposés, eux et leur enfant. Ils peuvent aussi attacher une importance démesurée à tout détail qui, selon eux, pourrait expliquer l'autisme de leur enfant.

Quels sont les facteurs de risque environnementaux de l'autisme qui sont bien établis ?

Les facteurs de risque les plus largement acceptés interviennent pendant la gestation ou autour de la naissance. Diverses complications de la grossesse et de l'accouchement sont associées à un risque accru d'autisme. Il s'agit notamment des naissances prématurées, de l'insuffisance pondérale à la naissance et du diabète maternel ou de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Les scientifiques ne sont pas sûrs des mécanismes qui sous-tendent ces associations.

Le système immunitaire maternel semble jouer un rôle dans le risque d'autisme. Les infections, les maladies graves, telles qu'un mauvais cas de grippe, et les hospitalisations pendant la grossesse sont toutes liées à un risque accru d'autisme chez l'enfant. Les femmes souffrant de maladies auto-immunes, dans lesquelles l'organisme attaque ses propres tissus, courent également un risque élevé d'avoir un enfant autiste. Et des études sur les animaux suggèrent que certaines molécules immunitaires peuvent modifier l'expression des gènes et le développement du cerveau d'une manière qui peut être pertinente pour l'autisme.

On sait que l'exposition au valproate, médicament utilisé pour traiter les troubles bipolaires et l'épilepsie, dans l'utérus, augmente le risque d'autisme, ainsi que de diverses anomalies congénitales.

Quels sont les autres facteurs étudiés par les scientifiques ?

Les scientifiques tentent toujours de distinguer les effets de l'utilisation d'antidépresseurs par la mère pendant la grossesse de ceux de la dépression elle-même. L'une des raisons pour lesquelles cette question a été difficile à régler est que si un parent souffre d'une pathologie du cerveau, son enfant peut être porteur de facteurs génétiques communs qui augmentent le risque d'autisme.

Les preuves que l'exposition à la pollution atmosphérique pendant la gestation ou le début de la vie augmente le risque d'autisme chez l'enfant se sont renforcées ces dernières années. Néanmoins, de nombreuses questions subsistent, comme celle de savoir laquelle des nombreuses composantes de la pollution de l'air pourrait être impliquée.

Quels sont les facteurs de risque proposés qui ont été écartés ?

Malgré les liens entre les facteurs immunitaires maternels et l'autisme, les vaccinations de routine administrées pendant la grossesse, comme celles contre la grippe et la coqueluche, ne semblent pas augmenter le risque d'autisme.

Les vaccins pour enfants sont tout aussi indiscutables. Les recherches qui prétendaient démontrer un lien de causalité étaient frauduleuses et ont été rétractées, et aucune preuve fiable n'est jamais apparue pour les étayer.

Les scientifiques ont également disculpé le tabagisme pendant la grossesse en tant que facteur contribuant à l'autisme. Bien sûr, le tabagisme pendant la grossesse est nocif pour de nombreuses autres raisons.

Y a-t-il des facteurs environnementaux qui réduisent le risque d'autisme ?

Les scientifiques tentent d'identifier les facteurs de risque environnementaux de l'autisme afin de trouver un moyen de réduire le risque. Mais les facteurs étayés par les preuves les plus solides ne sont pas faciles à manipuler.

Certaines études suggèrent que la prise de suppléments de vitamine D et de vitamine B-9, ou d'acide folique, pendant la grossesse peut diminuer le risque d'autisme du bébé. Mais les preuves ne sont pas décisives.

Que font les scientifiques pour en savoir plus ?

De nouvelles techniques statistiques aident les scientifiques à s'attaquer aux facteurs de confusion et à tirer des conclusions plus solides des études épidémiologiques. Les études sur les animaux fournissent des preuves sur les mécanismes par lesquels des facteurs particuliers augmentent ou diminuent le risque d'autisme. Et plusieurs efforts, tels que l'étude sur les influences environnementales sur les résultats en matière de santé des enfants et l'étude sur les marqueurs précoces de l'autisme, permettent de suivre les expositions environnementales et les facteurs de risque chez les enfants, en commençant avant la naissance.

Que doivent faire les parents et les futurs parents ?

Les familles qui courent un risque élevé d'avoir un enfant autiste - parce qu'elles ont déjà un enfant atteint de cette condition, par exemple - devraient consulter leur médecin ou un conseiller génétique pour obtenir des recommandations spécifiques. Pour la plupart des gens, cependant, les recommandations générales données aux femmes enceintes (se faire vacciner contre la grippe, prendre des vitamines prénatales) ne risquent pas de causer de dommages et peuvent même être utiles.

Il est également important de se rappeler que même pour les facteurs environnementaux qui semblent augmenter le risque d'autisme, le risque absolu d'avoir un enfant autiste est faible. Par exemple, une vaste étude menée en 2014 sur des femmes en Suède a révélé qu'une infection pendant la grossesse augmente le risque d'avoir un enfant autiste de 1 à 1,3 %.