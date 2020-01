Salarié·es du privé, rendons-nous visibles!

Nous sommes salarié·es du secteur privé et nous nous mobilisons dans notre entreprise ou notre association depuis le 5 décembre dernier. Nous participons aux journées de manifestation nationale et aux actions de blocage économique. Le gouvernement ayant décidé de nous rendre invisibles dans le mouvement, nous avons décidé de dresser la liste des entreprises et des associations où une personne au moins s'est mobilisée depuis le début du mouvement.

Notre mobilisation prend diverses formes : beaucoup d'entre nous sommes en grève, d'autres utilisent des jours de congé et certain-es se déplacent en matinée, en soirée ou le week-end. Qu'elle soit ponctuelle, perlée ou reconductible, nous poursuivons cette grève avec la même détermination que nos camarades du secteur public.



La réforme des retraites préparée par le gouvernement est un recul social, elle affaiblira nos droits et diminuera nos pensions, quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons, elle nous paupérisera. Il n'y a pas besoin d'avoir un régime spécial pour se sentir concerné-e par le combat contre cette réforme. Par la grève, nous imposons une pression économique et c'est par cette voie que nous forcerons le gouvernement à abandonner cette réforme !

Nous appelons donc les salarié-es des associations, du commerce, de l'industrie, de l'informatique, des services etc. à continuer de se mobiliser y compris à l'occasion des marches aux flambeaux organisées dans tout le pays, à entrer dans la grève en particulier à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation du vendredi 24 janvier, à pousser leurs collègues pour qu'ils fassent de même, pour paralyser le pays et enfin obtenir la victoire contre la réforme des retraites !





Liste des structures touchées par la grève et les mobilisations contre la réforme des retraites :

3E groupe

A travers fil

ActUp Sud Ouest

ActionAid

Airbus

AREP

Aixial

Amazon

Amis de la Terre

Amnesty - France

Apple

Asphodèle

Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV)

AV Simulation

BHV

Bio C'Bon

Boulanger

BT Services

Carrefour

C'est déjà ça - Café culturel associatif

CCFD - Terre solidaire

CEDAET

CEMEA Pays de Loire

Centre Hubertine Auclert

Centre international des cultures populaires (CICP)

Cerexagri

Citadines

CLER - réseau pour la transition énergétique

Coheris

Computacenter

CREAQ

Crèche Les Balladoux

CRIIRAD

Decathlon

Dunlop

E-graine

Emmaus France

FAL 44

FASTI

Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine

Fluxel

Fnac

Foeven

France Nature Environnement

Genepi

Gibert

Greenpeace

Geodis

Getronics

GFI Informatique

GFI Progiciel

Groupe d'appui et de solidarité

Handicap International

Hashbang

Henix

HomeExchange

Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC)

Kylotonn Games

L'atelier paysan

La Boîte à Mots (49)

La Cimade

La Clé des Ondes (33)

Ligue des Droits de l'Homme

Maison ouverte de Montreuil

Librairie Maupetit

Médecins du monde

Mediapart

Mémorial de la Shoah

Mission populaire évangélique (93)

Modis

Monoprix

MRJC 25

MRJC 49

Librairie du MUCEM

Nature & Progrès Tarn

Octo Technology

Open Digital Education

Partenor Digital

Petits débrouillards Grand Ouest

Planning Familial

Progexa

Radio Albigés

Red Hat

Renault

Réseau Action Climat

Réseau AMAP

Réseau CIVAM

Revue Silence

Ritimo

Robins des villes

SAEMES

Saint-Gobain

Sanofi

Scouts et Guides de France

Secours catholique

Seenovate

Segula Engeneering France

SFR Distribution

Solidarité Laïque

Solutec

Sopra HR Software

Sopra Steria

Sortir du nucléaire

Sport dans la ville

Terre de Liens 49

Terre de Liens Hauts de France

Terre de Liens Midi-Pyrénées

UFCV

Union Mancelle des Centres Sociaux (UMCS)

Union nationale des CLLAJ

Unis-cité

Si vous souhaitez faire ajouter votre structure, écrivez-nous à lepriveaussi@protonmail.org