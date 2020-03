La Chine a maitrisé le coronavirus

URL du site: http://2yuan.xjtu.edu.cn/Html/News/Articles/21774.html

Origine de ce message:

"The Second Affiliated Hospital Of Xi'An Jiaotong University (Xibei Hospital)"

Traduction: translate.google.fr



Nouvelles complètes

Traitement à haute dose de vitamine C de la nouvelle pneumonie coronarienne

Heure de sortie: 2020-02-21 11:00:56 vues: 18351

Taille du texte

Dans l'après-midi du 20 février 2020, 4 autres patients atteints de pneumonie néocoronarienne sévère se sont rétablis du service ouest C10 de l'hôpital de Tongji à l'hôpital de Tongji, qui a été pris en charge par l'équipe nationale d'assistance médicale de Second Aid de l'université de Xi'an Jiaotong. L'équipe médicale a été officiellement mise au travail Dans le passé, 8 patients sont sortis de l'hôpital.

Après 10 jours d'exploration pratique par l'équipe médicale et de discussions répétées par le groupe d'experts, notre groupe d'experts a proposé un plan spécifique pour la combinaison de vitamine C à haute dose pour traiter la nouvelle couronne, et a obtenu de bons résultats dans les applications cliniques. Notre plan de traitement est généralement résumé comme «combiné rapidement et adéquatement».

Stade précoce: le soi-disant "stade précoce" se réfère à l'application en temps opportun de la vitamine C à haute dose dans les premiers stades de l'évolution de la maladie. Nous pensons que pour les patients atteints de pneumonie néonatale sévère et les patients gravement malades, le traitement à la vitamine C devrait être instauré dès que possible après l'admission. En effet, peu importe la maladie de Keshan passée, le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou la nouvelle pneumonie actuelle, la principale cause de décès des patients est l'insuffisance cardiopulmonaire causée par une augmentation du stress oxydatif aigu. Lorsque le virus provoque une augmentation du stress oxydatif dans le corps et une augmentation de la perméabilité capillaire, l'application précoce de fortes doses de vitamine C peut avoir un fort effet antioxydant, réduire les réponses inflammatoires et améliorer la fonction endothéliale.

Adéquat: adéquat se réfère à la grande quantité de vitamine C. De nombreuses études ont montré que la dose de vitamine C a beaucoup à voir avec l'effet du traitement. Notre expérience passée dans le sauvetage réussi de la maladie de Keshan aiguë et les études actuelles au pays et à l'étranger montrent que la vitamine C à haute dose peut non seulement améliorer les niveaux antiviraux, mais surtout, peut prévenir et traiter les lésions pulmonaires aiguës (ALI) et la détresse respiratoire aiguë (SDRA). .

À court terme: à court terme signifie que le temps de médication ne dépasse pas 1 semaine. L'application à court terme de fortes doses de vitamine C pendant la période critique de progression de la maladie peut atteindre deux fois le résultat avec la moitié de l'effort, et peut réduire considérablement les effets secondaires tels que les calculs rénaux, l'hématurie et les coliques rénales qui devraient être apportées à long terme, réduire les nausées, les vomissements, l'hypotension, la tachycardie, etc. Effets indésirables pour éviter la dépendance de l'organisme à la vitamine C exogène causée par des médicaments à long terme.

Combinaison: La combinaison se réfère à la combinaison d'autres méthodes de traitement dans le processus de traitement pour développer des plans de traitement individualisés. Le nouveau traitement de la pneumonie de la couronne est toujours sans médicaments spécifiques. Dans le sixième programme de diagnostic et de traitement de la nouvelle pneumonie de la couronne qui vient d'être publié, il est recommandé que le traitement symptomatique actif soit basé sur des essais précoces de thérapie antivirale et d'oxygénothérapie. Par conséquent, l'application clinique de la vitamine C à haute dose doit être combinée avec la situation du patient et combinée avec d'autres médicaments et méthodes de traitement, de sorte qu'elle devrait améliorer le traitement des patients gravement malades.

De plus, lors de l'utilisation de ce régime, il convient de noter qu'en raison de la concentration élevée, il peut irriter les vaisseaux sanguins et provoquer des douleurs. Il est recommandé de donner des liquides isotoniques pour rincer les vaisseaux sanguins rapidement après l'administration afin de réduire l'irritation des vaisseaux sanguins. En outre, nous utilisons une administration intermittente et lente. Aide à maintenir la concentration efficace de vitamine C dans le sang et peut également réduire au maximum la stimulation locale des vaisseaux sanguins. Enfin, la vitamine C pouvant interférer avec les résultats de la surveillance de la glycémie, les patients diabétiques doivent éviter de mesurer la glycémie immédiatement après la perfusion.

Enfin, sur la base des différentes propriétés pharmacologiques de la vitamine C, ce traitement ne doit pas être utilisé chez les patients présentant les conditions cliniques suivantes: 1. Allergie à la vitamine C; 2. Espérance de vie inférieure à 24h; femmes enceintes et / ou allaitantes; trachéotomie Avoir ou avoir des antécédents familiaux d'oxygénothérapie 6. Maladie pulmonaire interstitielle, tumeurs malignes, hémorragie alvéolaire diffuse, acidocétose diabétique ou antécédents de calculs rénaux actifs.