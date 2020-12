Le pouvoir d’un symbole réside dans sa capacité à produire du sens et à communiquer ce sens. Loin d’être une entité floue, le sens réfère à quelque chose d’extérieur à soi, plus exactement un objet, qui devient existant par le truchement d’une relation interpersonnelle.

Sémiologie : la police dans l'épicentre de la violence.

C'est au travers d'une large panoplie de signes, insignes, symboles, slogans, etc, que des policier·ères visiblement sans honte ni crainte de leur hiérarchie, affichent publiquement, leur amour de la violence, du thème de la vengeance, et parfois, du racisme, de la mort, voire des idéologies fascistes ou nazis.

Pascal Gilles et son patch “si vis pacem para bellum” « Si tu veux la paix, prépare la guerre » lahorde.samizdat.net – 2017.

Dans le monde des images, certaines nous font sourire, d'autres nous font pleurer, provoquent le choc, la peur, l'incompréhension ou l'amour et l'espoir. La sémiologie a pour objectif de cerner le sens général qui se dégage quand on voit un logo, un insigne, et de prévoir les réactions sensorielles ou émotionnelles occasionnées.

Les expert·es s’appuient sur le fait que les symboles ne viennent pas de nulle part, ils portent une histoire. Ces armoiries, logos, blasons, symboles, drapeaux, couleurs et formes, ont été depuis la nuit des temps, un moyen de communication, chargés d'une puissance conceptuelle mais aussi émotionnelle dont émanent valeurs éthiques et morales.

La production et la circulation de formes symboliques constituent des phénomènes centraux dans la recherche en sciences sociales et les psychologues sociaux ont plus particulièrement étudié les processus par lesquels le sens est construit, renforcé et transformé dans la vie sociale.

L’intérêt pour la fonction symbolique a permis l’émergence de nouveaux courants de recherche conceptuel et empirique dédiés à la compréhension de l’engagement des individus quand ils construisent du sens sur le monde dans lequel ils vivent et communiquent avec d’autres à ce sujet.

Ces écussons, comme celui dans l'image suivante, en contact avec les citoyenne·s, se traduisent par un réflexe inconscient pour la majorité et un terrible constat pour les plus informés. D'une manière ou d'une autre, une signification se crée automatiquement, malgré la volonté de chacun·e.

Écusson sur un policier ou nous pouvons identifier la tête de mort en fond tricolore, avec la locution latine: Si vis pacem, para bellum « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Nice, 11 de mai 2020.

En rapport à la politique des symboles, chez le·a policier·ère tout est une représentation. Selon l'écrivain Arnaud-Dominique Houte "Au-delà de l’utilité pratique du costume, policiers et gendarmes affichent une prestance militaire qui renforce leur prestige. Mais ils montrent aussi qu’ils travaillent en toute transparence, en assumant leurs actes et en se plaçant au service du public". Le code vestimentaire du policier, son armement et sa posture font état d'une logique d'autorité et d'obéissance à la loi. Juger le port de ces écussons qui "appellent à la mort" comme inoffensifs ou insignifiants, comme l'excuse parfois la hiérarchie, révèle de la négligence politique. Si chaque interaction entre le public et la police "doit être conçue comme une expérience socialisatrice" contribuant à consolider la confiance et la légitimité de l'action policière, en quoi le port de tels symboles additionne un point positif à l'équation ?

Une tête de mort, symbole de The Punisher, personnage de Marvel. C’est l’insigne qui a été repéré, jeudi 5 novembre 2020, par le journaliste indépendant Pierre-Olivier Chaput, sur l’uniforme de deux agents de la police municipale de Pierrefitte-sur-Seine

Devoir d'obéissance bafoué ou négligence de la hiérarchie?

La loi est précise. Néanmoins des policiers continuent à exhiber dans l'exercice de leurs fonctions et sur la place publique, leur affection aux "symboles repères" associés aux néo-nazis et à l'extrême droite. Au cours des dernières années, à plusieurs reprises, la police a été dans le collimateur de l'opinion publique consécutivement à la quantité importante de scandales qui ont émergés dans les médias et les réseaux sociaux. Comme pour les violences policières, de plus en plus de citoyens et de journalistes commencent à capter des images des insignes qui ornent parfois l'équipement de la police.

Au large dossier des photos de cagoules/foulards tête-de-mort, écussons, tatouages, locutions, s'ajoutent les enquêtes de StreetPress ou Mediapart qui ont révélé, l'existence de groupes Facebook ou Whatsapp, où des policiers pour se divertir, nourrissent la violence virtuelle et propagent du racisme et du suprémacisme blanc à travers les réseaux sociaux. Le port de ces symboles pendant le temps de travail devient-il un prolongement des convictions politiques quotidiennes de certains policiers ?

Selon la terminologie gouvernementale, ce sont des "signes faibles" d'une tendance vers "l'idéologie de la violence" qui s'intensifie dans la police et qui, coïncidence ou pas, s'aligne sur un mandat répressif, l'escalade de la violence, la logique punitive et liberticide. Une tendance politique favorisée et propagée par la Macronie ou des syndicats de police, synchrone aux logiques d’extrême droite, et qui malheureusement, modèle la doctrine des forces de l'ordre, ses intérêts et ses croyances. Enfin, elle matérialise un nouveau monde libéral, où légitimer la violence apparaît être plus qu'une nécessité mais une obligation.

Des policiers manifestent à Paris, le 20 octobre 2016. BERTRAND GUAY / AFP

A la vue du défilé de scandales associés aux symboles d’extrême droite dans la police, il est difficile de croire que les policier·ères concerné·es puissent utiliser ces symboles par pure naïveté. Une simple recherche sur internet et il est possible de trouver facilement des informations qui attestent de l'utilisation de ces mêmes symboles par l'extrême droite, en France et notamment aux États-Unis. Frédéric Lambert, Professeur des universités et de l'Institut français de presse, également chercheur en Sémiologie et sémiotique des images d’information et de communication, nous explique très pragmatiquement que:

« Les représentants de la loi et les professionnels qui doivent faire appliquer la loi, dont les policiers, travaillent pour l’État français. À ce titre, ils doivent porter les signes de l’institution qu’ils représentent, un uniforme réglementaire. Si certains policiers s’autorisent d’ajouter à leur tenue de service des signes qui ne sont pas autorisés, ils deviennent hors-la-loi eux-mêmes.

Hélas cette dérive a pu s’observer en France, et l’on a vu des policiers municipaux porter le symbole du Punisher, héros de bande dessinée, puis insigne de certains groupe militarisés nazis, adopté par certains policiers aux États Unis. Deux remarques : les récits fictionnels envahissent nos réalités sociales, et il faudrait à ces policiers et à leur tutelle revenir dans la réalité de la justice sociale. La République française peut rêver mieux que de voir ses représentants porter des menaces en forme de tête de mort. Les signes au sein de la vie sociale sont bien trop importants pour que des policiers même municipaux s’en saisissent avec arrogance.»

A chaque scandale, un rappel à la loi. Des policier·ères de différentes compagnies (police nationale, CRS ou BAC) se sont vus demander de respecter le code de déontologie et de retirer leurs écussons non-réglementaires. Néanmoins, malgré tous ces rappels et articles de presse, le Ministre de l'Intérieur et les préfets de police, n'arrivent pas à purger ces agents qui méprisent les principes de la neutralité politique.

Le ministère de l’Intérieur Christophe Castaner en 2018, interpellé par Libération, au sujet d'un écusson ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, du grec - "viens prendre" sur l'uniforme d'un policier, clarifie.

« Le RGEPN (règlement de la police nationale, ndlr) prohibe le port sur la tenue d’uniforme de tout élément, signe, ou insigne, en rapport avec l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative. On ne sait pas à quelle référence l’insigne renvoie, mais il ne devrait pas figurer sur l’uniforme du CRS. »

Ces dérives ne devraient pas exister. Cependant, depuis 2018, nous avons recensé plus d'une vingtaine de cas où les policiers affichent explicitement des insignes, signes, drapeaux, cagoules ou écussons à têtes de mort, tee-shirts BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais - Brazil), etc ; symboles de référence majoritairement chez l’extrême droite, mais aussi chez les nationalistes, intégristes, militaristes, hooligans, etc.

“Ce qu’il faut donc éviter, c’est que la désapprobation envers des interventions particulières de police ne se transforme en ressentiment et aboutisse à délégitimer la police elle-même et, par extension, l’État.”

La tête de mort Punisher, le Totenkopf moderne.



Le Punisher est un héros issu des comics Marvel, ancien soldat du corps des Marines, consumé par le désir de vengeance suite à l’assassinat de sa famille dans le Central Park. Il fut créé par le scénariste Gerry Conway en 1974.

Le crâne ou tête-de-mort, a été utilisé dans plusieurs domaines depuis la Grèce antique soit dans le milieu littéraire, où il était associé à la sagesse, ou dans le milieu médical, funèbre, etc. L'un des premiers récits enregistré du "crâne et des os croisés" remonte à l'histoire militaire allemande et à la guerre de Trente Ans, lorsque les soldats bavarois, connus sous le nom "d'Invincibles", portaient des uniformes noirs avec des Totenkopfs blancs sur leurs casques.

Ces insignes étaient destinés à semer la peur chez leurs adversaires, en démontrant que le devoir du porteur l’emportait sur son souci de la sécurité personnelle (un affront à la mort), tout en signifiant sa loyauté à la monarchie à tout prix « jusqu’à la mort ».

La tête-de-mort sera utilisée ainsi par les forces militaires allemandes à partir du XVIIe siècle jusqu'aux Nazis, où elle sera reconnue comme un "symbole de terreur", inscrit dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Nazi German Waffen-SS uniform, visor skull (Totenkopf) cap, Hauptsturmführer, Regiment Nordland.

Dans un monde belliqueux dédié à la violence et à la mort, les symboles qui visent à inspirer la peur, l'horreur et la terreur, passent de main en main, d'époque en époque, et se répandent dans les forces militaires en guerre partout dans le monde.

Le surprenant by-pass est que les forces militaires post-WorldWar II (en ce qui touche le War-Comics comme source de moral pour le troupes), éviteront de s’inspirer directement de la Totenkopf Nazie "crâne et des os croisés" étant donnée la charge historique ; mais le feront sous la forme de la tête-de-mort symbole du Punisher. Un malheureux choix, car elle aussi s'inspire de la Totenkopf Nazie, comme l'a révélé le magazine Forbes dans l'article :The Creator Of ‘The Punisher’ Wants To Reclaim The Iconic Skull From Police And Fringe Admirers.

Parallèlement, la tête de mort nazie, continuera à être utilisé par des groupuscules extrémistes de droite et néo-nazis aux États-Unis, comme l'a démontré l’organisation ADL (Anti-Defamation League, créée 1913) dans une de ses enquêtes Bigots on Bikes-2011.

2008 – Neo-Nazi group Aryan Nations led by South Carolin. © ADL

2010 – The berserker brotherhood is a relatively new motorcycle division of temple 88. © ADL

Ce processus de récupération des symboles des personnages DC Comics et Marvel par des forces militaires pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan, appelés "Morale Patches non-réglementaires", fascine et donne encore aujourd'hui lieu à des thèses et des mémoires universitaires.

Dans une étude pour la Loyola University of Chicago, Comics and Conflict: War and Patriotically Themed Comics in American Cultural History From World War II Through the Iraq War ; Cord A. Scott, cerne le moment ou la tête de mort Punisher commence à décorer les uniformes militaires pendant la guerre en Irak.

(en 2003, NDLR), une unité de Navy SEAL en Irak a conçu des patchs avec l’emblème du crâne au centre, avec le slogan “God will judge our enemies we’ll arrange the meeting – Dieu jugera nos ennemis, nous organiserons la réunion.” Cela était cohérent avec le rôle original du personnage: comme une arme pour punir les coupables de leurs crimes contre la société, une mission qui reste la même qu’ils soient mafieux ou fedayin.

“God will judge our enemies we’ll arrange the meeting“, parait être une paraphrase de ” Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius. “, lucution latine datée du temps de la croisade des Albigeois, ” Tuez-les. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens”.

Au fil de l'histoire, l'utilisation de la tête-de-mort Punisher ne se restreint pas aux forces militaires mais, au contraire, elle va se propager d'abord chez l’extrême droite puis dans la police américaine.

Le phénomène s'extrapole en Europe vers 2010 et les premières photos de policier·ères français·es portant la tête de mort, datent de 2014, à Nantes. Cependant, des dizaines de policier·ères furent photographié depuis, affichant l’écusson, des foulards ou t-shirts avec la tête-de-mort Punisher.

©Vladimir Slonska-Malvaud 2014.

©Vladimir Slonska-Malvaud 2014.

Récemment, dans une interview pour le Huffingtonpost, Gerry Conway l'auteur du comic Punisher, regrette le fait que cet insigne soit utilisé par les forces de police en France. Il explique pourquoi:

“C’est assez dérangeant pour moi de voir les autorités porter l’emblème de ‘Punisher’ car il représente l’échec du système judiciaire. Ce symbole, c’est celui de l’effondrement de l’autorité morale et sociale. Il montre que certaines personnes ne peuvent pas compter sur des institutions telles que la police ou l’armée pour agir de manière juste et compétente”.

Policier à Manosque le 17 mai 2016 – Écusson sur le bras droit du policier « Le pardon est l’affaire de Dieu – Notre rôle est d’organiser la rencontre » – http://www.anti-k.org

A Montpellier, le 28 mars 2018, aux abords de l’expulsion d’un squatt- https://lepressoir-info.org/spip.php?article1218

Il est important de reconnaitre que la symbolique derrière ces insignes est très méconnue d'une grande partie de la population. Dans une situation où la police intervient, le calme, le respect et la neutralité religieuse, politique, de genre, sont des valeurs exigées pour éviter l'escalade de la violence. Lorsqu'un·e citoyen·ne face à la police aperçoit une tête-de-mort sur la tenue d'uniforme du policier et la locution « Le pardon est l'affaire de Dieu - notre rôle est d'organiser la rencontre » , que peut-ielle interpréter ? Une menace, un appel à la mort ?

Le port de cet écusson bafoue le principe constitutionnel de neutralité auquel sont astreints tous les agents publics, ainsi que le code de la sécurité intérieure, lequel précise à son article R515-3 : « Les agents de police municipale s’acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. ». De plus,L’affirmation « nous organisons la rencontre » est extrêmement inquiétante.

Ligue des Droits de l’Homme – Nice, le 9 juin 2018.

Notre histoire, nos symboles, le ressort du repli identitaire.

Le rapprochement entre la tête-de-mort Punisher et l'ancienne locution du commandant Arnaud-Amalric en 1209, " Tuez-les. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens", reprise et modifiée en "Dieu jugera nos ennemis, nous organisons la rencontre" n'est pas une coïncidence. Ces deux cultures qui semblent complètement éloignées, s'unissent dans un univers commun, celui du suprémacisme blanc, du nationalisme, du pan-européanisme et de la guerre des religions.

Retrouvé, le fil perdu, l'histoire de ce "Morale Patche" Punisher avec sa locution qui fait référence aux croisades, se construit d'abord par la croissante islamophobie après les attentats de 2001 en Amérique. Puis il se matérialise pendant les incursions militaires en Irak et en Afghanistan. Dans l'image suivante, issue du magazine 1001mags-2009-Afganistan 2005, une panoplie d'écussons racistes, suprémacistes, font revivre à nouveau les croisades au Moyen Orient.

L'affection identitaire aux Templiers et l'éloge des croisades catholiques au cœur de l'extrême droite sont bien connus. L'aspect inquiétant et qui semble de plus en plus une preuve que l'extrême droite s'investit dans les rangs policiers se dessine lorsque que nous corroborons que les deux idolâtrent les mêmes symboles.

La dernière tragédie qui a frappé les agents de la paix doit sans l'ombre d'un doute interroger le Ministre de l'Intérieur sur l'utilisation de ce type de écussons. Un templier sur le bras d'un policier et un homme qui les attaque et leur crie "Allah Akbar", ne sont pas une pure coïncidence. La hiérarchie de police est responsable pour ce genre de dérives.

A Paris, un agent de la BAC se balade comme un gangster à côté des manifestants, avec son holster super personnalisé et son tatouage représentant le bouclier du Captain America. Ce dernier renvoie d'abord à l'identité chrétienne puis au nationalisme. Historiquement, les guerriers Templiers ont anéanti la menace musulmane en Europe et au Moyen-Orient et ont permis au christianisme de se renouveler. Mais, ce policier ignore-t-il que les croisades ont fauché quelques 3.000.000 de vies en près de 200 ans ? Les croisades sont-elles vraiment un événement à glorifier et faire valoir dans la police ? Sommes-nous là devant un policier islamophobe ?

A Marseille à l'été 2019, un autre policier de la BAC, qui au-delà de porter ses grenades (CS et GMD) dans les poches arrières de son pantalon, de manière non-réglementaire, exhibe ses tatouages. Le tatouage sur son bras droit est un des symboles les plus connus du christianisme, le Chrisme ("le Christ") avec l'Α-Alpha et l'Ω-Omega (le Christ est le début et la fin).

Lorsqu'un.e citoyen.ne face à la police aperçoit le holster avec un guerrier templier, ou des tatouages chrétiens, cela peut être choquant et déclencher la peur. Encore pire, pour les communautés musulmanes en France, les réfugié·es, les sans-papiers, les gens du voyage, souvent victimes de contrôles au faciès par la police.

Pour conclure ce sujet, qu'il s'agisse des Templiers ou du Punisher, tous deux exacerbent la violence, la vengeance, la suprématie blanche, des valeurs religieuses et l'éthique occidentale. Un code de conduite qui a été dans l'histoire imposé au monde à travers la violence, la mort, la colonisation et évidemment l'assimilation. En fin de compte, la grande question reste : quel est l'objectif de ces forces de l'ordre qui portent ces symboles dans la police républicaine ?

Spartiates , les gardiens de la paix se trompent

Ces agents de la police aveuglé·es par le repli identitaire, deviennent des Templiers mais aussi des Spartiates. Le "Force et Honneur" répondant à l'inspiration romaine, le “si vis pacem para bellum”, le ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ et d'autres slogans repris depuis longtemps par l'extrême droite, débordent au sein de la police. D'autres agents arborent aussi la fleur de lys, symbole de la monarchie française et de la chrétienté.

Pendant l'année de 2018, plusieurs symboles associés à l'Antiquité seront identifiés sur la tenue d'uniforme de policier·ères. En mai, sur une photo du journaliste Taha Bouhafs, on voit un CRS qui décore son uniforme avec l'insigne, ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, du grec - "viens prendre", référence à la bataille des Thermopyles. Un insigne, comme le "Lambda", très en vogue chez les groupuscules d'extrême droite comme la "Génération Identitaire".

Dans le cas des écussons décorés avec le casque spartiate et qui définissent les unités d'intervention, ils sont pour la plupart réglementés et autorisées par les services de police. L'amalgame est plus insidieux, puisque le casque spartiate est utilisé en Grèce par les forces militaires, mais aussi par la police depuis plusieurs siècles. Le problème que pose l'utilisation de ce symbole nationaliste est que ces signes et insignes sont devenues depuis une cinquantaine d'années des slogans du lobby pro-arme américain, le symbole de milices, mais est aussi très répandu dans l'extrême droite haineuse.

Le portrait plus angoissant et pervers de cet amour aux symboles est la violence que va avec. La hiérarchie se trompe et les gardiens de la paix aussi, quand ils acceptent de porter ce genre de symboles sans les questionner.

La création de l'uniforme et des insignes, avaient comme objectif primaire le renforcement de l'image sociale et psychologique des anciens Sergents ou la Maréchaussée, et à partir du XIXe siècle des policiers, dans l’office de la répression et obéissance à la loi. Porter un écusson du roi était un symbole d'autorité, de la même façon que porter la Totenkopf dans le nazisme aspirait à la terreur.

L'insigne officiel d'une des compagnies présentes le jour où les lycéen·nes de Mantes la Jolie ont été mis à genoux, portait l'écusson avec le casque spartiate. Effectivement, on parle de violence et de punition "in situ ", valeurs très éloignées de l'idée de gardien de la paix.

Sur Checknews de Libération, au sujet du casque spartiate : “Rien d’étonnant à cela, puisque selon la préfecture des Yvelines, il s’agit «depuis très longtemps» de l’insigne officiel de la CSI (compagnie de sécurisation et d’intervention) du département, qui est intervenue hier. «C’est une compagnie de maintien de l’ordre, ils travaillent parfois avec des casques. Ils ont un casque sur leur uniforme, quel est le problème?», dit la préfecture.”

Un autre article du Figaro, Une petite ville bretonne s’inquiète d’une possible réunion néonazie, qui touche le sujet des franges radicales de l’extrême droite, identifie le même casque spartiate comme symbole de la “division nationaliste“.

En Amérique, le mouvement suprémaciste blanc Identity Evropa, n’échappe pas au scan de PHAROS. Lors des manifestations de Berkeley en avril 2017, la plate-forme colaborative PHAROS (espace où les érudits et le public en général, peuvent s’informer sur les appropriations de l’antiquité gréco-romaine par des groupes haineux) explique que ces symboles sont utilisés par “les partisans de la théorie du «génocide blanc», soutenant des opinions anti-gay, anti-immigrés, antisémites et anti-féministes”., sont les mêmes symboles ou le même drapeau raciste “confédéré” affiché par des agents de police en France.

Un drapeau confédéré, symbole raciste, affiché à la fenêtre d’une caserne de policiers à Paris.

ACTE-70 Paris – Tout une compagnie de la Gendarmerie, porte un écusson ou nous pouvons identifier le casque spartiate et la Fleur-de-Lys.

ACTE-28 Marseille – Tout une compagnie de la Police National, porte un écusson ou nous pouvons identifier le casque spartiate et l’église de Notre-Dame-de-la-Garde.

Le 3 novembre à Paris – Un agent de la Police National, porte un écusson (à gauche) ou nous pouvons identifier le casque spartiate.

Si dans le passé ces écussons spartiates avaient un sens, aujourd'hui leur utilisation parait complètement réactionnaire, et même dangereuse. Permettre que ce genre de concepts violents soit associé au travail des "gardiens de la paix" reflète un énorme manque de respect pour la profession, mais aussi pour la population française.

Compte tenu des preuves et des liens de ces mêmes symboles avec les milieux extrémistes et violents, la négligence du gouvernement et de la hiérarchie s'accorde dans une résolution ; celle de l'acceptation de la violence et de l'extrémisme au sein de la police républicaine.

