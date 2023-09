La préfecture de Paris interdit la « manifestation contre le racisme »

La préfecture de police de Paris a attendu ce vendredi soir pour nous informer de la publication d’un arrêté d’interdiction du rassemblement prévu au métro Filles du Calvaire ce samedi 30 septembre (texte de l’appel ici).

Suite au refus exprimé vendredi matin par La Marche des Solidarités de tenir ce rassemblement à Nation (voir ici), la préfecture a refusé toute négociation sur d’autres modalités permettant d’exprimer notre opposition à la tenue du meeting raciste et fasciste.

Ce faisant elle tente d’imposer l’invisibilisation totale de notre protestation.

Un recours va être déposé ce samedi matin devant le Tribunal Administratif.

Parce que nous ne pouvons pas laisser progresser la gangrène brune sans réagir, parce que nous ne pouvons laisser se développer, sur le thème de l'immigration, les collusions entre la droite, Renaissance et l'extrême-droite fasciste,

Nous appelons à se rassembler à 18H00 Place de la Bastille ce samedi 30 septembre.

Raisons données par la préfecture pour interdire le rassemblement au métro Filles du Calvaire :

« Considérant que la manifestation déclarée par le collectif « la Marche des Solidarités » est prévue au droit du Cirque d’Hiver ; que s’y déroulera le samedi 30 septembre 2023 l’événement « La grande confrontation » annoncé comme une « soirée de débats, d’échanges de point de vue et de positions de différentes personnalités politiques et métapolitiques sur la thématique de l’immigration » ; que la tenue d’une manifestation contre le racisme à l’entrée d’un tel événement est de nature à causer des troubles à l’ordre public en raison de la présence de militants antagonistes ;

La manifestation déclarée pour le collectif « La Marche des Solidarités » prévue le samedi 30 septembre 2023 est interdite sur la place Pasdeloup à Paris 11è. »

Nous tenons à rappeler que ce qui est présenté par la préfecture comme une « soirée de débats, d’échanges de point de vue et de positions de différentes personnalités » est un meeting organisé par les réseaux identitaires et rassemblant des représentants de tous les courants partageant des positions hostiles à l’immigration et islamophobes dont :

- Eric Zemmour multi-condamné pour ses appels à la haine

- Nicolas Bay, député européen Reconquête et ancien dirigeant du Rassemblement national

- Julien Odoul député du Rassemblement national

- Amine Elbahi ancien président du Printemps Républicain

- Vincent Jeanbrun, pressenti pour diriger la liste LR aux prochaines européennes

- Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie qui a déclaré que « les Algériens ne comprennent que le rapport de forces »

- Laurent Obertone adepte de la théorie du Grand remplacement et auteur de « la France orange mécanique » dans lequel il a lancé la notion « d’ensauvagement » en reliant immigration et délinquance. Son dernier livre a un titre qui n’a pas besoin de commentaires : « raisonnablement sexiste ».

Illustration de la politique actuelle d’Emmanuel Macron, un de ses conseillers, le député de Renaissance, Karl Olive, va participer à la soirée du Livre Noir.

La préfecture a donc décidé de protéger un meeting raciste et fasciste en plein cœur de Paris et d’interdire « une manifestation contre le racisme ».

Liste de signataires de l’appel lancé par la Marche des Solidarités, la Coordination 75 des Sans-Papiers et Droits Devant !! :

20ème solidaire avec tou·te·s les migrant·e·s, Ah Bienvenue Clandestin·e·s !, AMDH Paris / IDF - Association Marocaine des Droits Humains, ASIAD : Association de Solidarité et d'information pour l'Accès aux Droits des étrangers non communautaires, ASTI Les Ulis, Attac France, CAIII - Comité d'Action Interprofessionnel et Intergénérationnel d'Issy les Moulineaux, CIVCR - Collectif Ivryen de Vigilance Contre le Racisme, Chabatz d'entrar, Collectif Boycott Apartheid Israël - Paris Banlieue, Collectif le PONT, Collectif poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici, COPAF, DAL, Education.World 86, Ensemble, FIDL 93 (Fédération Indépendante Démocratique Lycéens de Seine Saint Denis), FTCR - La Fédération des Tunisiens pour Une citoyenneté des deux Rives, Fondation Franz Fanon, Gisti, La Cimade Ile de France, Liberté Égalité Papiers, MRAP Montpellier, ODED 32 Observatoire des Extrêmes-Droites dans le Gers (32), PEPS - Pour une Écologie Populaire et Sociale, REMCC - Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture, Section Snes-FSU lycée Voltaire Paris 11e, Solidarité et Langages (Valence), SOS Racisme 75, STOP PRÉCARITÉ, UJFP - Union juive française pour la paix, Union Communiste Libertaire, Utopia56

Les sections syndicales Snes-FSU, SN-FO-LC, SUD-Education, CGT-Educ’Action de la cité scolaire Voltaire le 29/09/23

A l’attention de,

Anne Hidalgo, Maire de Paris,

François Vauglin, Maire du 11ème arrondissement,

des députées de l’arrondissement Clara Chassaniol et Sophia Chikirou,

Mesdames, Monsieur,

Nous avons appris avec stupeur que le média identitaire d’extrême-droite, Livre Noir,

organise, ce samedi 30 septembre, un meeting au Cirque d’Hiver à Paris avec Eric Zemmour, des représentants du Rassemblement National, Thierry Mariani, François-Xavier Bellamy mais aussi le collectif Nemesis, l’UNI et les réseaux identitaires pour dénoncer la supposée « invasion migratoire », « l’islamisation et la tiers-mondialisation » de la France et le « Grand remplacement ».

Nous sommes scandalisés qu’un tel événement rassemblant des fascistes et des racistes appelle à la haine en plein cœur de notre arrondissement..

Eric Zemmour, multirécidiviste de la haine raciste, sexiste et LGBTphobe a été condamné à plusieurs reprises, notamment :

- en 2011, pour provocation à la discrimination raciale, après avoir affirmé que les employeurs « ont le droit de refuser des Arabes et des Noirs » et que « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes » ;

- en 2016, pour provocation à la haine religieuse envers les musulmans, après avoir affirmé que « Nous vivons depuis trente ans une invasion, une colonisation, qui entraîne une conflagration ». Après son pourvoi en cassation, il a été débouté par la Cour européenne des droits de l’Homme ;

- en 2022, pour « provocation à la haine et à la violence » et « injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur origine » après avoir traité sur CNEWS les mineurs isolés de « voleurs », « violeurs » et « assassins » ;

- hier encore, pour injure homophobe, après avoir affirmé que les homosexuels avaient « asservi » l’État.

Il est particulièrement choquant que ce sinistre personnage, qui a affirmé en 2019 que le maréchal Pétain avait "sauvé" des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale, vienne, avec ses affidés, déverser sa haine dans notre arrondissement particulièrement meurtri par la politique raciste et antisémite du maréchal Pétain. La Cour de cassation a d’ailleurs ordonné qu’il soit rejugé pour contestation de crime contre l'humanité.

Il ne doit pas y avoir de place dans notre arrondissement pour ceux qui prônent la haine raciste, antisémite, homophobe et qui attisent la haine contre les migrants. Ils sont une menace pour tous les habitants de l’arrondissement.

Nous vous sollicitons afin que vous puissiez, en toute connaissance de cause, prendre position publiquement contre la tenue d’un tel événement.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Monsieur, à nos sentiments antiracistes et antifascistes.

Lettre ouverte du MRAP à la famille Bouglione (propriétaire du Cirque d'Hiver)

Chère famille Bouglione,

En mai 1949, vos grand-parents mettaient gratuitement son cirque d’Hiver à disposition des antiracistes, antifascistes lors de la fondation du MRAP.

Le MRAP ne n’oubliera jamais !

C’était un geste courageux, un geste politique : s’affirmer au coté de ceux qui luttent contre ce qu’aujourd’hui on appellerait toutes les

discriminations et le refus de l’extrême-droite.

Nous apprenons qu’aujourd’hui ce lieu qui reste cher à notre mémoire va être souillé par la présence de "Livre Noir", organe de propagande

de l’extrême-droite, Eric Zemmour en tête, mais aussi Thierry Mariani, François-Xavier Bellamy, représentants du RN, le collectif Nemesis et autre groupuscule identitaires.

Monsieur Bouglione, il est encore temps d’éviter cette infamie, nous en appelons à votre famille !

Refusez votre porte à l’extrémisme raciste, à ceux qui refusent de tendre la main à ceux qui se noient en Méditerranée, à ceux qui meurent dans le désert, à ceux qui fuient la guerre, les catastrophes climatiques, la misère.

Veuillez agréer, chère famille Bouglione, l’expression de nos salutations antiracistes et solidaires les plus convaincues et le plus sincères.

